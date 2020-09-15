YouTube запускает аналог TikTok - самые интересные подробности проекта

Видеохостинг YouTube делает все возможное и даже невозможное, чтобы оставаться на волне популярности. Так, недавно официально стало известно, что руководство компании решило запустить сервис коротких видео YouTube Shorts, который станет аналогом популярного китайского приложении TikTok. По словам пресс-службы YouTube, Shorts — это новый опыт короткоформатного видео разработчиков и деятелей искусства, которые хотят снимать короткие, захватывающие видео, не используя ничего, кроме своих мобильных телефонов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт компании.

Стоит обратить внимание на то, что новый сервис, так же, как TikTok, позволяет снимать 15-секундные видео, на которые можно накладывать музыку прямо из обширной библиотеки YouTube. По предварительным данным, сначала YouTube Shorts будет работать только на платформе операционной системы Android, но в дальнейшем этот сервис станет доступным и для пользователей операционной системы iOS.

Известно, что сервис YouTube Shorts, который находится еще на стадии ранней бета-версии, тестируется только на территории Индии. Как уже упоминалось ранее, власти этой страны в конце июня заблокировали TikTok и ряд других китайских приложений, пожаловавшись на то, что они "наносят ущерб суверенитету и целостности" Индии, угрожают ее безопасности и общественному порядку.

Нельзя также не обратить внимание на то, что запуск YouTube Shorts происходит на фоне громкого конфликта между командой президента США ДональдаТрампа и TikTok. Глава Белого дома еще в августе подписал указы, которые фактически запрещают TikTok на территории Соединенных Штатов. Свое неожиданное решение Трамп объяснил тем, что TikTok, по его словам, позволяет составлять профили передвижений американских чиновников и следить за американскими фирмами. Руководство TikTok отрицает эти обвинения и пытается обжаловать указы Трампа в суде.

Напомним, что еще год назад сервис, аналогичный TikTok, запустила и соцсеть Instagram. Приложение получило название Reels.

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