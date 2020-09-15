ВСУ понесли потери из-за взрыва - неутешительные новости с Донбасса

Подразделения ВСУ на Донбассе снова понесли потери — двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва. Потрясающий инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области, где недавно удалось так называемая инспекция оккупантов, украинской стороны и ОБСЕ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным украинского командования, оба раненых сейчас находятся в стабильном и удовлетворительном состоянии, их госпитализировали в Торецкая.

"Сегодня, 15 сентября, около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5 , установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих — полковник О.Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В.Залевський", — проинформировали в штабе.

Отмечается, что оба упомянутых военнослужащие прибыли в район Шумел для стандартной проверки ситуации.

"Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", — подчеркнули в штабе ООС.

Также командование обратили внимание на то, что этот инцидент стал подтверждением позиции Киева относительно немедленного полномасштабного разминирования территории, подобные инициативы украинская сторона регулярно выдвигает на уровне переговоров в Минске и "нормандской четверки".

Как сообщал ONLINE.UA, позиции украинских сил на Донбассе пережили новые обстрелы со стороны оккупационного режима несмотря на согласованное перемирие. Командование Операции Объединенных сил проинформировало о трех вооруженные провокации.