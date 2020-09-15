ЕС готовит сокрушительный удар по Кремлю - у команды Путина началась истерика

15 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель во время заседания Европейской комиссии выступил с неожиданным предложением, которое поразило многих международных игроков. Влиятельный политик обратил внимание на то, что скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального может спровоцировать создание еще одного санкционного списка. По словам Борреля, его намерены создать в Евросоюзе. Под санкции попадут те, кто будет осуществлять нарушения прав человека. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Режим санкций Навального будет хорошим способом преследовать людей, нарушивших права человека... Это будет новый список. И в Евросоюзе его будут составлять по аналогии со "списком Магнитского", который в свое время ввели в США в отношении российских политиков и чиновников", — подчеркнул Верховный представитель ЕС.

"Режим санкций Навального будет хорошим способом преследовать людей, нарушивших права человека... Это будет новый список. И в Евросоюзе его будут составлять по аналогии со "списком Магнитского", который в свое время ввели в США в отношении российских политиков и чиновников", — подчеркнул Верховный представитель ЕС.

"Режим санкций Навального будет хорошим способом преследовать людей, нарушивших права человека... Это будет новый список. И в Евросоюзе его будут составлять по аналогии со "списком Магнитского", который в свое время ввели в США в отношении российских политиков и чиновников", — подчеркнул Верховный представитель ЕС.

Кроме того, отмечается, что это будет глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе. Стоит обратить внимание на то, что решение о его создании еще предстоит обсудить влиятельным европейским политикам.

Команда главы Кремля мгновенно отреагировала на вероятность создания "списка Навального". Несмотря на то, что под санкции попадут лица, нарушившие права человека, российские политики убеждены, что он будет направлен против них. Так, представитель российского президента Олег Морозов назвал создание такого списка "политической акцией, которая не имеет под собой ни правового, ни содержательного основания".

Нельзя не упомянуть о том, Хосеп Боррель не первый, кто заявил о возможности создания "списка Навального". Идентичное предложение ранее озвучил обозреватель The New York Times Брет Стивенс. Однако он настойчиво просил внести в список только тех лиц, кто может быть причастен к отравлению Навального.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский оппозиционер Алексей Навальный 15 сентября неожиданно для всех опубликовал в Instagram свое первое сообщение после отравления — он рассказал, как сейчас себя чувствует и показал фотографию с женой и сыном.