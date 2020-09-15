Эсминец США экстренно направили в Черное море - что произошло

Эсминец с управляемыми ракетами класса "Арле Берк" USS Roosevelt 15 сентября срочно направили в Черное море для участия в операциях по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами НАТО в регионе. Стоит обратить внимание на то, что это уже шестой визит корабля ВМС США в Черное море с начала текущего года. Что важно понимать, последним кораблем, который посетил этот регион, был USS Porter июле во время учений Sea Breeze 2020. Кроме того, отмечается, что Roosevelt сосредоточится на укреплении региональной морской стабильности, общей готовности и военно-морского потенциала. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу 6-го флота США.

"Roosevelt с нетерпением ждал возможности отправиться в плавание по Черному морю вместе с нашими союзниками и партнерами по НАТО", — заявил глава американского флота Райан Кендалл.

Власть США надеется, что сперации корабля в Черном море укрепят оперативную совместимость с союзниками и партнерами Альянса и продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность Черного моря в рамках операции "Атлантическая решимость".

Нельзя не обратить внимание на то, что Roosevelt — один из четырех эсминцев ВМС США, которые базируются в Испании и предназначены командующим оперативной группой 65 в поддержку интегрированной архитектуры противовоздушной обороны Альнса.

Стоит напомнить, что 6-й флот США, штаб-квартира которого находится в Неаполе, проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью продвижения национальных интересов США, обеспечения безопасности и стабильности в Европе и Африке.