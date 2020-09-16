Лукашенко хочет договориться с Зеленским - Беларусь решилась на неожиданный шаг

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, приказал своему правительству связаться с командой украинского лидера Владимира Зеленского и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. Стоит обратить внимание на то, что 14 сентября сотни хасидов делали все возможное, чтобы попасть в Украину из Беларуси — после этого на границу прибыл сам глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он доложил главе государства Владимиру Зеленскому, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью. Всю эту информацию, а также намерения Лукашенко пидтвредила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломники будут доставлены в пункт назначения (украинских святынь) и обратно, а потом в аэропорт для отправки на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", — заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Стоит отметить, что накануне Министерство иностранных дел Украины обратилось к официальному Минску с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления Кабмина, запрещающий въезд на территорию Украины иностранцев.

Что важно понимать, еще 25 августа на совещании под председательством украинского лидера Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Однако уже в ночь на 28 августа местные жители Умани вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана. 4 сентября стало известно, что коронавирус диагностировали у 6 паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, ранее власть Израиля подтвердила готовность направить 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам во время празднования Рош га-Шана в Умани.