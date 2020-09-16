Команда Путина озвучила новое бесстыдное предложение - россияне шокированы

Команда главы Кремля Владимира Путина не устает шокировать международное сообщество и своих граждан абсурдными и бесстыдными решениями. На этот раз официально стало известно, что В Госдуму России внесли законопроект, которым предлагают разрешить силовикам блокировать "экстремистские" интернет-ресурсы без обращения в суд. Стоит обратить внимание на то, что для этого правоохранителям будет достаточно вывода одного эксперта. Нетрудно догадаться, что среди авторов инициативы есть член правящей партии "Единая Россия". По их словам, существующие порядок блокировки занимает много времени, в течение которого нарушители закона могут "безнаказанно заниматься незаконной деятельностью". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Сейчас остановить работу сайта возможно только по решению суда. Экстремистские сайты включаются Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации после обнаружения в них соответствующих признаков", — говорится в сообщении.

Простые россияне и пользователи социальных сетей уже активно комментируют эту новость.

"Трудно поверить, что власть подобным занимается; скоро они почнут читать мысли и после этого также сажать всех подряд; как Путину не стыдно? У него вообще уже совести и здравого смысла не осталось?; если честно, меня это уже реально пугает — нужно бежать из этой страны и очень быстро; диктатура во всей своей красе; я думал, что меня уже ничего не удивит, но Кремлю каждый раз удается это сделать; они что-то делают, а мне стыдно", — комментируют новость пользователи сети.

Нельзя также не упомянуть о том, что с 1 ноября 2019 в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете". Что важно понимать, документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз безопасной работе сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк сделал важное предупреждение всем украинцам относительно мобильного приложения «ВКонтакте».