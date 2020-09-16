Украина выдвинула ОБСЕ безальтернативное требование - в чем дело

Глава Министерства иностранных дел и член команды президента Украины Дмитрий Кулеба в ходе официального визита в Австрию выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ. Он уверил, что несмотря на провокации российских вооруженных формирований на Донбассе, украинские военные соблюдают перемирие и не нарушают режим прекращения огня. Однако он призвал ОБСЕ быть беспристрастной относительно сторон конфликта — России и Украины, а также вести активную работу в зоне ООС, так как такая деятельность всесторонне способствует установлению мира и деоккупации украинских территорий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского дипведомства.

"СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому района в зоне конфликта, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы. Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта — России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, которая всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий", — заявил Кулеба.

Министр рассказал участникам встречи об итогах недавней встречи политических советников Нормандского формата, которая состоялась в Берлине 11 сентября, и положительно оценил поддержку участниками переговоров необходимости принятия исчерпывающих мер для сохранения перемирия на Донбассе. При этом Кулеба проинформировал европейских дипломатов, что Россия регулярно нарушает режим тишины на Донбассе, но, несмотря на провокации, Украина настаивает на важности дальнейшего соблюдения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

Важно отметить, что 15 сентября, в день обращения Кулебы к представителям государств-членов ЕС при ОБСЕ, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано три нарушения режима тишины. Боевики ОРДЛО обстреляли позиции украинских военных в близи Причепиловки, Калиново и Попасной. С начала текущих суток, 16 сентября, в зоне ООС враг снова открывал огонь. Вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин резко изменил позицию по Донбассу — в Кремле обвинили Зеленского во лжи относительно нормандских переговоров на уровне лидеров стран нормандской четверки. В МИД Украины требуют объяснений от России, которая вновь послала четкий сигнал о том, что не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе.