Презентация Apple 2020 - чем поразила мир легендарная компания в этот раз

Несмотря на пандемию коронавируса, мировой кризис и другие неурядицы, 15 сентября состоялась долгожданная презентация Apple 2020, на которую, без преувеличения, ждали все поклонники продукции легендарной компании. Последней в этот раз удалось порадовать своих преданных поклонников рядом интересных новых девайсов, среди них Apple Watch 6 и новое поколение iPad Air. Самым большим разочарованием презентации стало то, что iPhone 12 так и не показали. Однако компания все равно нашла чем удивить мир, а именно: Apple Watch 6, Apple Watch SE, iPad 8, iPad Air. Стоит отметить, что презентация состоялась в Apple Park, однако из-за пандемии она проходила в онлайн-режиме, передает ONLINE.UA.

Apple Watch 6

Первый девайс, которым решила удивить компания, стало новое поколение Apple Watch 6. Самые заметные обновления — красный цвет корпуса, а также новый формат ремешка, который не имеет никакой застежки. Нельзя не обратить внимание на то, что новинка работает на базе нового чипа S6. Кроме того, она получила функцию измерения уровня кислорода в крови. Также была разработана услуга, которая может определить респираторное заболевание. Это происходит на основе замеров уровня кислорода в крови и частоты сердечных сокращений. Стоимость нового Apple Watch Series 6 составляет 399 долларов (11 100 гривен).

Apple Watch SE

Вместе с новым поколением Apple Watch 6 руководство компании представило еще одну более доступную версию Apple Watch SE. Стоит обратить внимание на то, что Apple Watch SE имеет дизайн, как в Apple Watch Series 4 и более новых версиях. Также отмечается, что часы работают на базе процессора S5 и под управлением операционной системы watchOS 7. Стоимость этих "умных часов" — 279 долларов (7700 гривен).

iPad 8

Изюминкой этой долгожданной новинки стала новая платформа A12. По словам представителей компании, новинка имеет на 40% больше мощный CPU и в 2 раза мощнее GPU по сравнению с предшественником. Этот девайс работает на базе iPad OS 14. Диагональ экрана составляет 10,2 дюйма. Также он имеет поддержку фирменного стилуса Apple Pencil и порт USB-C. На одном заряде он может проработать до 10 часов. Стоимость новинки достигла 330 долларов (9100 гривен).

iPad Air

Удивил поклонников продукции компании также iPad Air — нельзя не обратить внимание на то, что изменения коснулись дизайна. Сейчас он стал очень похож на iPad Pro. Он получил тонкие рамки, и стал легче. Его можно будет приобрести в 5 цветах. Кроме того, устройство оснащено кнопкой для Touch ID. iPad Air имеет 10, 9-дюймовый дисплей Retina с разрешением 2360x1640 пикселей. Он тоже имеет поддержку фирменного стилуса и клавиатуры Magic Keyboard. Его стоимость стартует от 599 долларов (16 500 гривен).

Как сообщал ONLINE.UA, компания Apple решила присоединиться к спасению планеты от пандемии коронавируса.