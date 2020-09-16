Оппозиция Беларуси выступила с неожиданным заявлением о военной помощи России

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила риски военного вмешательства России в политическую ситуацию в Беларуси. Она убеждена, что президент РФ Владимир Путин не будет оказывать военную помощь режиму Александра Лукашенко, так как россияне этого не поймут. Тихановская надеется, что акции протеста в Беларуси так и останутся мирными, и российской агрессии со стороны России в отношении республики не будет. При этом, говоря о возможном вторжении России в Беларусь, Светлана считает, что Путин еще не принял окончательного решения. Своим мнением Тихановская поделилась в интервью украинскому изданию LB.ua, передает ONLINE.UA.

"Мы этого не ожидаем, мы этого не желаем, и мы очень надеемся, что так не произойдёт. Наверное, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действия со стороны России не будет. Белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства как ввод войск или оказание военной помощи Лукашенко", — оценила вероятность ввода российских войск в Белорусь Тихановская.

При этом лидер оппозиции, которая была главной соперницей Лукашенко на президентских выборах в Беларуси, считает, что Россия пока и без военных поддерживает агрессивные действия Лукашенко против народа. Речь идет о 1,5 млрд долларов, которые Путин дал Лукашенко в виде кредита для политической поддержки. Тихановская заявила, что есть много вопросов по поводу этих денег, так как они идут не на что-то крайне необходимое для страны, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа а значит, на военные действия против населения страны.

"На данном этапе очень остро стоит вопрос этих выделенных денег. Как я указала в своем заявлении, люди Беларуси больше не воспринимают Лукашенко как своего президента. Все эти обязательства, которые он берет на себя сейчас, все эти договоренности, они будут пересмотрены в будущем, после новых выборов, когда будет избран новый президент Беларуси", — подытожила Тихановская.

Важно отметить, что несмотря на уверенность Тихановской в том, что Путин не введет российские войска в Беларусь, с 14 сентября там уже находятся сотни военных из РФ, которые приехали в Беларусь якобы для участия в плановых белорусско-российских тактических учениях "Славянское братство". Более того, 12 октября российские военные будут участвовать во вторых за месяц учениях в Беларуси под названием "Незыблемое братство – 2020". Кроме российских и белорусских военных, в этих учениях будут участвовать также представители вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — все эти государства являются членами Организации договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцев предупредили о серьезной опасности со стороны Беларуси. Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич не исключает, что Путин может воспользоваться ситуацией в Беларуси и начать наступление на Украину с нового фронта.