Участие женщин в выборах: равны ли правила игры

15 сентября 2020 состоялся медийный онлайн-марафон «Равенство в политике», организованный Национальным Демократическим Институтом (НДИ). Онлайн-мероприятие, объединившее более 2500 участников и участниц на платформе Zoom, зрителей и зрительниц онлайн-трансляции на страницах «Жінки — це 50% успіху України» в Facebook и на канале YouTube, был направлен на поощрение публичного диалога касательно преимуществ гендерного равенства в политике, сообщает ONLINE.UA.

Во время онлайн-марафона участники и участницы, среди которых и женщины, начинающие свой путь в политике, и представители и представительницы посольств, гражданского общества, местных органов власти, лидеры и лидерки общественного мнения, обсуждали новый Избирательный кодекс и его влияние на женщин, которые намерены баллотироваться; насилие против активных женщин и способы эффективного противостояния этому; преимущества гендерного равенства, а также важность налаживания контактов и активизации взаимодействия для повышения роли женщин в политике.

По мнению Ларисы Ґаладзы, Чрезвычайной и Полномочной Амбассадорки Канады в Украине, «инклюзивность правительства — это ключевой рецепт демократического и социального успеха Украины. В Украине сейчас есть историческая возможность для женщин, учитывая прогресс, который был сделан в направлении гендерного равенства и внедрения гендерных квот. Для политических партий это возможность доказать, что они действительно привержены развитию собственной страны, так лучше представительство и разнообразие приводит к более качественным решениям».

В рамках интерактивной панели #ЯБалотуюсь2020 будущие кандидатки, которые будут пытаться получить места в местных органах власти, поделились мнениями о важности роли команды и поддержки в предвыборный период, а также уделили внимание вопросу женской солидарности.

Елена Нижельская, председатель ГО «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець», подчеркнула: «Привлечение женщин к процессам принятия решений является не только данью справедливости, но и шагом к более эффективной организации общества».

На помощь будущим кандидаткам и кандидатам НДИ презентовал пособие «Навыки ведения избирательных кампаний», электронную версию которого можно скачать на сайте www.50vidsotkiv.org.ua в разделе «Учебные материалы» и одноименный видеокурс, доступный на Youtube-канале.

Участницы и участники онлайн-марафона также имели возможность приобщиться к одному из параллельных событий в формате живой библиотеки и услышать опыт «живых книг» — общественных деятельниц и експерток по гендерным вопросам Любви Максимович, Натальи Тарасенко и Елены Остапчук. Приглашенные гости размышляли над тем, равные ли правила игры для женщин и мужчин в контексте участия в выборах, говорили о барьерах, с которыми могут сталкиваться женщины-политикини и виды поддержки активных женщин.

«Участие женщин в политике имеет формальную и неформальную составляющие. Формальная — это законодательные инициативы, направленные на сбалансированное участие на уровне принятия решений. Неформальная — это барьеры, гендерные стереотипы, предубеждения и сексизм, которые сопровождают женщин на пути к политике. И над этим нужно работать всем, развивая критическое мышление и уважая себя и людей вокруг!», — Наталья Тарасенко, председатель ГО "Паритет".

«Сегодня у активных женщин есть реальное окно возможностей доступа к политике и реализовать себя в местном самоуправлении», — отметила Ольга Айвазовская, председатель правления и координаторка политических программ гражданской сети «Опора», объясняя особенности Избирательного кодекса Украины 2020. «Поэтому не ждите приглашений от политических сил, присоединяйтесь к тем, кто будет заинтересован в реализации совместных задач на благо общества», — призвала она женщин.

Во время своего выступления об успешной истории Сати Роудс-Конвей, руководительницы города Мэдисон в штате Висконсин, Мишель MакҐрорти, старшая менеджерка программы для политических партий НДИ в Украине, подчеркнула:

«В этой победной избирательной кампании важную роль сыграло то, что кандидат имела стратегию вести низовую кампанию и много общалась с избирателями, спрашивая об их проблемах». В завершение своего выступления госпожа MакҐрорти обратилась ко всем женщинам, которые еще не определились: «Спасибо за ваше решение баллотироваться, вы нужны вашим общинам, ведь женский опыт и перспективы очень важны».

Для всех, кто не смог присоединиться к медийного марафона «Равенство в политике», запись события доступен на страницах «Жінки — це 50% успіху України» в Facebook и на канале YouTube (также доступным является перевод трансляции на английском языке).

Национальный Демократический Институт (НДИ) является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает для усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти.

Медийный онлайн-марафон «Равенство в политике» организован Национальным Демократическим Институтом при поддержке Агентства США по международному развитию, Министерства международных дел Канады, Швеции и Фонда развития эффективного управления Великобритании. Национальный Демократический Институт является партнером программы USAID DOBRE, который выполняется Глобал Комьюнитиз.