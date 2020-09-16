Мы должны немедленно это сказать - РФ снова опозорилась на весь мир

Россия, кажется, ни дня не может прожить без резонансного скандала — на этот раз стало известно, что в результатах исследования российской потенциальной вакцины против коронавируса ученые обнаружили сомнительные данные. После этого ученые начали бить тревогу, что людям разрешили делать прививки за пределами клинических испытаний. Стоит обратить внимание на то, что в России уже даже разрешили использование вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V" — прививки могут сделать люди, которые не участвуют в клинических испытаниях. Однако недавно ученые из разных уголков мира обратились к официальной Москве с открытым письмом, в котором жестко раскритиковали первую "вакцину", произведенную в РФ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Nature.

В сентябре разработчики российской вакцины обнародовали результаты своих исследований в медицинском журнале The Lancet — иностранные ученые сразу же заметили, что некоторые данные постоянно повторяются. Кроме того, указано, что сам отчет представлен только в форме графиков без указания подробных данных, на которые они опираются.

"Хотя исследования, описанное в этом отчете, потенциально может быть значительным, форма представления данных вызывает ряд неудобств и требует доступа к оригинальным данным для полного понимания", — отмечают ученые.

Стоит обратить внимание на то, что под открытым письмом подписались 38 ученых. Так, молекулярный биолог Энрико Буччи заявил, что он заметил несколько вещей, которые никак не сходятся. К примеру, в одном из пунктов отчета российские авторы указали замеры уровня иммунных клеток в крови добровольцев, которым кололи вакцины с различной рецептурой. Всего было 2 группы по 9 участников. Итальянского микробиолога насторожил тот факт, что у многих людей из разных групп уровень антител в крови был одинаковым.

"Шансы, что это могло произойти по стечению обстоятельств, чрезвычайно мизерны", — отметил эксперт.

Кроме того, исследователь вирусных респираторных инфекций с Северо-Западного университета Эванстона обратил внимание на то, что появление одинаковых закономерностей в данных двух разных оценок "очень маловероятно". По его словам, такое странное явление — это не мелочь.

"Мы не обвиняем никого в недопустимом для научного мира поведении, а просим разъяснений, как такие очевидно одинаковые данные могли появиться. Когда мы увидели сообщение о том, что Россия начала делать инъекции вакцины людям за пределами клинических испытаний, мы почувствовали, что должны это сказать немедленно", — добавил Буччи.

Как сообщал ONLINE.UA, Кремль договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса.