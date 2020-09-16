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Украина готовит новый крайне неприятный сюрприз для России - все детали

Экономика | Читати новину українською
Украина готовит новый крайне неприятный сюрприз для России - все детали Фото з відкритих джерел

Украина делает все возможное, чтобы остановить агрессию РФ и улучшить экономическую ситуацию в стране. Так, 15 сентября заместитель министра экономики Тарас Высоцкий по итогам заседания рабочей группы по развитию картофелеводства сообщил украинцам, что с целью поддержки украинской переработки картофеля Минэкономики планирует ввести запрет импорта картофеля из России. Чиновник обратил внимание на то, что среди инструментов, которые будут применены для поддержки отечественной переработки картофеля — запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение Высоцкого в Фейсбук.

Кроме того, отмечается, что чиновник провел ежемесячный звонок с профильными ассоциациями и компетентными органами в сфере семеноводства и принял участие в звонке с представителями Кабинета министров и международными партнерами по статусу реализации земельной реформы. 

"Принятие законодательных инициатив "земельного пакета" и соответствующих постановлений КМУ на их выполнение, внедрение прозрачного земельного мониторинга и национальная информационная компания — приоритеты на следующие несколько месяцев", — отметил Тарас Высоцкий.

Стоит также напомнить о том, что Европейский Союз взволнован текстами проектов постановления Кабмина и закона Украины о ограничений по импортной машиностроительной продукции в системе публичных закупок. Об этом говорится в письме главы представительства Европейского Союза Матти Маасикаса к спикеру ВРУ Дмитрию Разумкову и главе КМУ Денису Шмыгалю. Стоит обратить внимание на то, что письмо Маасикаса касается проекта постановления Кабмина "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства" от 11 июня этого года и проектуазакона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, в ЕС объяснили, почему критикуют новое решение официального Киева.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, РФ, импорт картофеля, картофель, торговля, санкции, экономика Украины, Кабмин, Минэкономики
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