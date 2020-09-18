Новая жеребьевка Кубка Украины - кто с кем будет играть в 1/16 финала

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины состоялось утром в пятницу, 18 сентября. Украинская ассоциация футбола объявила список всех пар, которые будут бороться за проход в следующий раунд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

По обнародованным данным, этот раунд отметится матчами 22 команд, из которых половина выступает в Украинской Премьер-лиге. Благодаря слепому жребию, бороться будут даже клубы одной лиги — для УПЛ это сразу три таких поединка.

Полный список матчей:

Полесье — Минай

Прикарпатье — Колос

Ворскла — Львов

Александрия — Ингулец

Кривбасс — Нива (Винница)

Эпицентр — Агробизнес

Верес — Николаев

Горняк-Спорт — Днепр-1

Десна — движение

Виктория — Мариуполь

ВПК-Арго — Олимпик

Предполагается, что все матчи состоятся в один день — 30 сентября.

Не все 11 команд из УПЛ начнут выступление в кубке Украины по начальных стадий. Например, луганская "Заря" получила значительное преимущество — футболисты выйдут на поле впервые только 2 декабря, во время 1/8 финала.

Топ-команды "Динамо" и "Шахтер" будут бороться за кубок только с четвертьфинала — эти матчи запланированы на 2021.

Как сообщал ONLINE.UA, два футболиста из киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" претендуют на звание лучшего молодого игрока Европы 2020 года. Владислав Супряга и Маркос Антонио попали в топ-40 рейтинга престижной премии Golden Boу, которая вручается лучшему европейскому игроку в возрасте моложе 21 лет.

Golden Boy — ежегодная премия, учрежденная итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Ею награждается лучший молодой игрок до 21 года, который выступает в Европе. В 2020 году результаты премии будут определены на основе голосования болельщиков и оценок экспертов. В 2019 обладателем премии Golden Boy стал португалец Жоау Фелиш.