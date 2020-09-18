Я полностью поддерживаю - Зеленский отреагировал на срочные требования ЕС

Украина распространяются слухи и предположения об отмене безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации вокруг антикоррупционных органов. Президент Владимир Зеленский тем временем объявил, что не видит существенных поводов для подобного решения со стороны Брюсселя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг в пятницу, 18 сентября.

По словам президента, он знаком с позицией западных партнеров и полностью поддерживает ее.

"Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мысли и полностью поддерживаю", — пояснил Зеленский.

Заявления об угрозе для безвизового режима он назвал сознательными провокациями со стороны политических сил, которые вообще не имеют полномочий в этом вопросе.

"Я знаю, кто распространяет эту информацию, ее распространяет партия. Мне известная партия, лидером которой является человек, который думает, что она монарх Украины", — утверждает президент.

Напомним, конфликт Киева и Брюсселя связан с изменениями в составе САП и НАБУ, которые управляют борьбой против коррупции в Украине — это направление европейские власти неоднократно называла приоритетным. Без борьбы против коррупции Украина не сможет претендовать на полноценную международное сотрудничество и получения финансовой помощи.

Как сообщал ONLINE.UA, глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание международного сообщества, а также украинской власти на то, что Украина нарушает обязательства перед Евросоюзом и Германией, предусмотрев в проектах бюджета средства на энергоэффективные мероприятия.