В Украине срочно стягивают военных к границе с Крымом - что происходит

В субботу, 19 сентября, в Украине стартовали военные учения Объединенные усилия 2020, в которых примут участие более 12 тысяч военных. На первом этапе под названием "Совместные усилия" в Николаевскую область прибыли британские десантники — они прилетели в Украину на самолетах " C-130 Hercules" Королевских Воздушных Сил, на борту которых кроме военного десанта находилось тяжелое вооружение. На полигон также уже прибыли десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины. Подробности начала масштабных учений, которые в таком формате впервые проводятся в Украине, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает ONLINE.UA.

В официальном Лондоне прошедшее десантирование в Украине назвали крупнейшей десантной операцией для Великобритании за последние более 20 лет, так как в высадке в Николаевской области участвовало более 450 британских военных во главе с бригадным генералом Джеймсом Мартином. Украинские военные напомнили, что эти учения будут проходить по стандартам НАТО и в них, кроме украинских и британских военных, примут участие подразделения вооруженных сил стран – членов НАТО, в частности, США.

"Утром с военного аэродрома Великобритании поднялись в небо несколько военно-транспортных самолетов " C-130 Hercules" Королевских Воздушных Сил. На борту лайнеров были воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и техника. Через несколько часов в открытые рампы " C-130 Hercules" начали «выходить» воины-десантники 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Великобритании. И бескрайнее поле над одним из полигонов Николаевской покрылось куполами. За считанные минуты до данного района на боевой курс зашли самолеты Ил-76 и Ан-26 . На парашютных платформах были десантируемые грузы и подразделения десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины. Все это время высадка британского и украинского десанта находилась под надежным прикрытием истребителей наших Воздушных Сил", — прокомментировали в Генштабе начало масштабных военных учению на юге Украины.

Командование ВСУ отметило, что британские и украинские части достигли определенного рубежа для выполнения дальнейших задач. В Генштабе подчеркнули, что британская и украинская «крылатая пехота» уверенно действовала в бою, причем в совершенно незнакомой местности.

"Каждый десантник, от солдата до генерала, приземлился с оружием и снаряжением, боеприпасами, десантным рюкзаком со всем необходимым имуществом. После приземления быстро и профессионально была организована оборона места приземления, налажена связь с командованием и украинским подразделением ДШВ", — добавили в Генштабе.

Важно отметить, что масштабные военные учения на юге Украины проходят практически одновременно с российскими "Кавказ – 2020" – они запланированы на 21–26 сентября. В российских учениях, в ходе которых, по мнению междунарожных экспертов и украинской разведки, Россия может начать новое наступление на Украину со стороны оккупированного Крыма, примут участие 80 тысяч российских военных.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина экстренно готовится к масштабному наступлению со стороны Крыма.