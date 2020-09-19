Между Кабмином и Верховной Радой вспыхнул новый скандал - что случилось

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев недавно заявил, что Украина может получить очередной транш МВФ в декабре этого года, так как выполнила большинство структурных маяков для получения финансовой помощи от Фонда. Глава Минфина Сершей Марченко возмутился этими публичными предположениями. Он подчеркнул, что именно он в правительстве отвечает за переговоры с МВФ, но такой информацией не владеет. Об этом министр финансов заявил в интервью Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

"Я не знаю, откуда глава комитета имеет такую информацию. Я такой информацией как министр финансов и человек, который в правительстве отвечает за переговоры с МВФ, не владею", — отметил Марченко.

При этом министр подчеркнул, что сотрудничество с Международным валютным фондом является обязательным для Украины в 2021 году, так как кредит МВФ является одним из источников покрытия дефицита бюджета, который пока Украине не может покрывать своими силами.

"Это обязательное условие для следующего года. То есть мы не рассматриваем другие варианты. Самостоятельно мы пока не готовы финансировать дефицит бюджета. Поэтому это будет приток валюты, который позволит нам профинансировать дефицит", — пояснил Марченко.

Напомним, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу сотрудничества с Украиной на 5 млрд долларов, которая будет выполнена в случае выполнения Украиной ряда условий. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина получила уже 12 июня. Всего от МВФ в этом году Украина планировала получить 3,5 млрд долларов. Переговоры по новому траншу приостановились из-за резонансного скандала с отставкой бывшего главы НБУ Якова Смолия, который обвинил власти в "систематическом давлении" на него. В МВФ призвали команду Зеленского выполнить одно из важнейших требований Фонда — сохранить независимость Национального банка Украины. Но после этого миссия Международного валютного фонда внезапно взяла паузу в визитах в Украину, чтобы детально изучить вопрос антикоррупционных органов, дел вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и тому подобное. Руководство Фонда регулярно напоминает официальному Киеву о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, однако пока не может назвать дату миссии для транша stand by.

Важно отметить, что Кабинет министров рассчитывает до конца года получить запланированный транш МВФ. Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко недавно сообщил, что свежий макропрогноз регулятора построен на предположении, что второй транш от Фонда будет в 2020 году.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МВФ напомнили об условиях, которые необходимо выполнить Украине для получения нового транша по программе stand-by. Прежде всего они касаются борьбы с коррупцией на всех уровнях.