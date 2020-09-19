Команда Путина шокировала новым решением по Донбассу - в Кремле сделали заявление

В России шокировали очередным решением против Украины относительно Донбасса. На этот раз команда российского президента Владимира Путина решила пожаловаться на официальный Киев в ОБСЕ. В Кремле недовольны тем, что команда украинского лидера Владимира Зеленского заняла жесткую позицию и несобирается идти на уступки ни Путину, ни боевикам ОРДЛО, которых он поддерживает — в официальной Москве возмущены, что эту позицию еще и поддерживают Франция и Германия, которые являются участниками нормандского процесса. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил на заседании организации в Вене и призвал "максимально воздействовать на киевское руководство, чтобы побудить к шагам в интересах мира и гражданского согласия, скорейшего выполнения «Комплекса мер» на основе прямого и результативного диалога Киева с Донецком и Луганском". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В частности, Лукашевич публично обвинил Украину в нарушении режима перемирия, который действует на Донбассе с 22 июня. Он, правда, не стал обсужать, почему боевики ОРДЛО нарушают режим тишины и открывают огонь по украинским позициям, но обвинил ВСУ "в инженерном оборудовании позиций и попытках изменить исходное размещение сил". Но больше всего у Путина пытаются добиться выборов в ОРДЛО.

"Продвижение на политическом и гуманитарном треках урегулирования оказалось фактически заблокировано отступлением украинской стороны от буквы и духа Минских соглашений. Прежде всего — в контексте исключения всего Донбасса с отдельными районами Донецкой и Луганской областей из процесса организации и проведения местных выборов, назначенных на 25 октября — оно прямо противоречит пунктам 4, 9, 11 и 12 «Комплекса мер». Эти положения предусматривают, в частности, осуществление в Контактной группе результативного диалога с представителями отдельных районов Донбасса о модальностях проведения выборов. Удивляет и позиция, занятая нашими французскими и германскими партнерами по «нормандскому» формату. Они продолжают в этих условиях твердить о проявляемом Киевом «конструктивном подходе» к урегулированию", — заявил Лукашевич, обвинив уже не только команду Зеленского, но и представителей Меркель и Макрона в срыве минских договоренностей.

В целом у Путина требуют, чтобы официальный Киев снял судимость со всех лиц, переданных боевикам ОРДЛО в ходе предыдущих обменов в декабре 2019 года и апреле этого года. Также в Кремле обвиняют Украину "в социально-экономической блокаде Донбасса".

"Призываем международное сообщество, включая ОБСЕ и внешних кураторов Украины, максимально воздействовать на киевское руководство, чтобы побудить к шагам в интересах мира и гражданского согласия, скорейшего выполнения «Комплекса мер» на основе прямого и результативного диалога Киева с Донецком и Луганском", — обратился за помощью к ОБСЕ Лукашевич.

Как известно, по итогам недавних нормандских переговоров в Берлине заместитель главы администрации президента РФ и куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров стороны договорились, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит проект постановления, корректирующий постановление о местных выборах в Украине, которое, по мнению представителей ОРДЛО, нарушает Минские соглашения. Член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Андрей Костин подтвердил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов, на чем настаивает Кремль. В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников подчеркнул, что команда Зеленского по этому вопросу ничего не обещала Кремлю, а только проинформировала, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что постановление ВРУ о местных выборах 2020 действительно вызывает сложности в переговорном процессе по Донбассу. Поэтому призвал депутатов принять решение в соответствии с интересами нашего государства, с обязательствами, которые есть, и нормами международного права.