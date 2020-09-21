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Сказал, что никогда не любил: украинский шоубизнес всколыхнул новый неожиданный развод

Шоу-бизнес | Читати новину українською
Сказал, что никогда не любил: украинский шоубизнес всколыхнул новый неожиданный развод Аліна Гросу (фото — з відкритих джерел)

Украинская певица Алина Гросу, которая уже несколько лет подряд живет и работает в России, решилась на неожиданное откровенное признание — она заявила, что развелась с мужем Александром Комковым через полгода после громкой свадьбы. По ее словам, разрыв произошел еще в декабре 2019 года, однако только сейчас она решила рассказать своим фанатам всю правду. Стоит отметить, что московский бизнесмен и украинская артистка поженились летом 2019 года, однако уже в декабре молодая певица собрала свои вещи и покинула квартиру, где жила вместе с любимым. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на программу "Жизнь известных людей" .  

По словам Гросу, еще в декабре ее бывший предложил пожить отдельно.

"Он сказал: "Я бы, возможно, попытался так пожить месяц, но если я себе кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели". Я не могла ему это простить — или он хочет жить со мной, или пытается найти что-то другое, если еще до свадьбы не нашел.... Зачем это все?", — возмутилась артистка.

Алина Гросу рассказала, что сначала пыталась поговорить с мужем, однако впоследствии собрала свои вещи и переехала на другую квартиру.

Сказал, что никогда не любил: украинский шоубизнес всколыхнул новый неожиданный развод (1)"Мне было очень больно, очень трудно говорить об этом, поэтому я все это время молчала. Первые дни и месяцы постоянно текли слезы. Да и сейчас это не очень приятно", — говорит певица.
Гросу призналась, что проблемы в отношениях начались после свадьбы, однако окончательно все испортилось в конце осени 2019 года. 

"Самое смешное, он захотел сфотографировать документы. Я говорю: "Тебе нужно кому-то передать доказательства, что ты развелся?". Мне тогда было настолько больно, до сих пор не понимаю", — рассказала певица.

Алина Гросу предполагает, что в ноябре 2019 Александр с кем-то познакомился и решил попробовать что-то новое. Тогда она была постоянно в работе. Актерская деятельность и развитие музыкальной карьеры забирали все свободное время. И именно после возвращения из изнурительных концертов артистка получила шокирующее предложение от любимого.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Анджелина Джоли разозлилась из-за новой выходки Брэда Питта.

Источник: ЖВЛ Теги: Алина Гросу, певицы, шоубізнес, развод, отношения, звезды, звездная жизнь, развод Алины Гросу
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