Сделать это невозможно - ЕС удивил новым признанием насчет выходок Лукашенко

Представители стран Евросоюза в понедельник, 21 сентября, собрались на плановую встречу для обсуждения санкций против режима Александра Лукашенко. Дипломаты неожиданно не смогли принять общего решения по реакции на жестокую политику частично признанного президента. Об этом сообщал ONLINE.UA со ссылкой на заявление Жозепа Борреля, руководителя дипломатии содружества.

По его словам, официальный Брюссель все же имеет единое мнение по этой проблеме, однако согласовать решение пока еще не удалось.

"Министры обсуждали санкции. И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достичь его сегодня не удалось", — отметил европейский дипломат.

Боррелий заметил, вопрос в будущем будут обсуждать уже на уровне государственных лидеров ЕС и на уровне правительств стран. Предполагается, что это произойдет уже в течение текущей недели.

В то же время официальный Брюссель совместно не признал законным президентство Лукашенко.

Напомним, сам Лукашенко отказывается от мирной передачи власти, к которой он неоднократно призывали. Протестующих то уже успел назвать буквально полями, марионетками США и даже Украины, связать их с маргинальными безработными и алкозависимыми лицами.

Центризбирком присудила ему на выборах 80%, что не абы как возмутило миллионы белорусов по всей стране.

Как сообщал ONLINE.UA, в понедельник, 21 сентября, представители стран Евросоюза обсуждают введение санкционного давления на режим Александра Лукашенко в Белоруссии. Несколько государств неожиданно выступили против соответствующего решения по определенным причинам.

Миллионы белорусов по всей стране более месяца выходят на протесты, силовики прибегают к наиболее жестокой реакции — тысячи активистов подверглись пыткам, арестов и другого рода репрессий за свою гражданскую позицию.