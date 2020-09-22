Ученые подсчитали, сколько денег нужно для счастья - вы будете удивлены

Многие привыкли к мысли, что счастье нельзя купить за деньги. Однако ученые из США неожиданно пришли к выводу, что это не так. По их словам, определенный уровень счастья обеспечивается конкретной суммой денег — нетрудно догадаться, что для разных стран ее величина заметно отличается. В исследовании указано, что когда по мере увеличения доходов достигается предельный уровень счастья, то дальнейший рост доходов приводит к уменьшению удовольствие от жизни и к ощущению низшего уровня благосостояния. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The Nature.

Чтобы назвать точный "денежный эквивалент" счастья исследователи воспользовались результатами комплексного опроса, в котором были данные о месячных доходах семей и оценки уровня удовлетворенности жизнью. Отмечается, что были использованы данные более 1,7 миллиона человек, проживающих в 164 странах.

"Оценки уровня счастья были вычислены на основе покупательной способности в конкретных странах и скорректированы с учетом данных об уровне жизни и благосостояния в конкретной стране. Оказалось, что в среднем максимум счастья приносит 95 тыс долларов в год на одного человека (около 2,7 миллиона гривен), и не менее 60-75 тысяч долларов — для ощущения эмоционального счастья. Для семейного счастья этот денежный максимум намного выше — пропорционально количеству членов семьи", — говорится в сообщении.

По словам ученых, дальнейшее повышение уровня доходов, выше максимума, не приводилО к увеличению уровня удовлетворенности. По их мнению, это может быть связано с тем, что деньги в первую очередь важны для удовлетворения основных потребностей, приобретение удобств, но только до определенного момента.

"После достижения оптимальной точки для нужд у людей могут появляться уже совсем другие желания, такие как участие в "социальных соревнованиях" по уровню достигнутого материального счастья. А это может снизить уровень ощущения своего благосостояния", — пишет издание.

Исследователи обращают внимание на то, что суммы, необходимые для счастья, существенно отличаются в разных странах, и зависят от того, какие жизненные стандарты и показатели личного счастья распространены в конкретном обществе.

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