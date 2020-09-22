Огромная проблема - Украина раскрыла шокирующий план Путина относительно Крыма

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не забывает напоминать международному сообществу и украинским гражданам о серьезных проблемах, которые генерирует команда главы Кремля Владимира Путина. По словам украинского дипломата, российские власти продолжают заселять оккупированный Крым своими гражданами. Кислица отметил, что за время аннексии на полуостров перебросили, если не десятки, то сотни тысяч россиян. По мнению политика, международные игроки должны объединиться, чтобы остановить беспредел официальной Москвы и пропросийской власти в оккупированном Крыму и на Донбассе, где уже 6 год подряд продолжается война. Свою позицию Сергей Кислица озвучил в интервью "Крым. Реалии", передает ONLINE.UA.

"В последней резолюции по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения полуострова. И это огромная проблема... Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму — она реальна", — подчеркнул украинский дипломат.

По словам Сергея Кислицы, команда Владимира Путина делает все возможное, чтобы "выдавить" из полуострова любое этническое меньшинство. В частности, речь идет и о крымских татар.

"Дело в том, что политика оккупационных властей с первых дней аннексии была направлена на подавление несогласных, замалчивание и сокрытие реальной ситуации на полуострове, а также заселение собственными лояльными гражданами и милитаризацию Крыма", — подчеркнул украинский дипломат.

Он также отметил, что в ООН все прекрасно знают об этой проблеме.

Что важно понимать, согласно данным оккупационной администрации Крыма, с 2014 года население полуострова выросло на 20 тыс человек. В то же время в Офисе генпрокурора сообщали, что за время аннексии с полуострова выехали почти 48 тыс человек.

Как уже упоминалось ранее, официальный Вашингтон требует у российского президента Владимира Путина немедленно уйти из Крыма и Донбасса и освободить заключенных украинских граждан. Белый дом призвал официальную Москву в Международный день мира прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Зеленского наконец признались, зачем Путин стягивает войска в Крым.