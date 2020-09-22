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У Евросоюза окончательно лопнуло терпение из-за действий команды Зеленского - в чем дело

Политика | Читати новину українською
У Евросоюза окончательно лопнуло терпение из-за действий команды Зеленского - в чем дело Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

В течение последних недель власти Европейского Союза неоднократно озвучивалИ важные предупреждения команде украинского лидера Владимира Зеленского — к этим критическим заявлениям присоединялись также США, Всемирный банк и Группа семи. Официальному Киеву угрожали не только потерей международной поддержки, но и отменой безвиза. Однако предупреждений оказалось мало, поэтому в Украину 22 сентября экстренно прибыл верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель, чтобы лично поговорить с самим Владимиром Зеленским и членами его команды. Стоит обратить внимание на то, что сразу же по прибытии в Украину Боррель встретился с представителями гражданского общества и парламента. Об этом в твиттере написал сам политикам. Кроме того, у него также запланированы встречи с украинскими политиками и визит в консультативную миссию Евросоюза, передает ONLINE.UA.

"Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа", — подчеркнул Хосеп Боррель после встречи с представителями гражданского общества и парламента. 

По предварительным данным, европейский политик планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и руководителем Минобороны Андреем Тараном. Боррель также намерен детально обсудить сотрудничество между Украиной и ЕС, в частности, во внешнеполитической сфере и сфере безопасности. Поговорить и о подготовке к саммиту Украина — ЕС, который состоится в октябре в Брюсселе.

Нельзя также не обратить внимание на то, что глава ЦПК и известный активист Виталий Шабунин озвучил украинцам срочное предупреждение — он подчеркнул, что наша страна разрушит свои отношения с Западом и потеряет всякую помощь, если украинский лидер Владимир Зеленский не услышит призывов Представительства ЕС и посольства США в Украине избрать нового руководителя САП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская власть наконец отреагировала на угрозы США и ЕС.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Жозепу Боррель, Украина, ЕС, Евросоюз, САП, НАБУ, коррупция, реформы, судебная реформа
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