У Евросоюза окончательно лопнуло терпение из-за действий команды Зеленского - в чем дело

В течение последних недель власти Европейского Союза неоднократно озвучивалИ важные предупреждения команде украинского лидера Владимира Зеленского — к этим критическим заявлениям присоединялись также США, Всемирный банк и Группа семи. Официальному Киеву угрожали не только потерей международной поддержки, но и отменой безвиза. Однако предупреждений оказалось мало, поэтому в Украину 22 сентября экстренно прибыл верховный представитель ЕС по иностранным делам Хосеп Боррель, чтобы лично поговорить с самим Владимиром Зеленским и членами его команды. Стоит обратить внимание на то, что сразу же по прибытии в Украину Боррель встретился с представителями гражданского общества и парламента. Об этом в твиттере написал сам политикам. Кроме того, у него также запланированы встречи с украинскими политиками и визит в консультативную миссию Евросоюза, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, европейский политик планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и руководителем Минобороны Андреем Тараном. Боррель также намерен детально обсудить сотрудничество между Украиной и ЕС, в частности, во внешнеполитической сфере и сфере безопасности. Поговорить и о подготовке к саммиту Украина — ЕС, который состоится в октябре в Брюсселе.

Нельзя также не обратить внимание на то, что глава ЦПК и известный активист Виталий Шабунин озвучил украинцам срочное предупреждение — он подчеркнул, что наша страна разрушит свои отношения с Западом и потеряет всякую помощь, если украинский лидер Владимир Зеленский не услышит призывов Представительства ЕС и посольства США в Украине избрать нового руководителя САП.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинская власть наконец отреагировала на угрозы США и ЕС.

Started my visit to Ukraine today with a meeting with representatives of civil society and parliament . Strong, independent & effective anti-corruption institutions and judicial reforms are crucial to respond to the wishes of the Ukranian people pic.twitter.com/9yAVHccgMg

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)