Полностью убивает коронавирус - ученые ошеломили новой разработкой

Команда японских ученых разработала специальное средство для обуздания коронавируса COVID-19 . Производитель осветительного оборудования Ushio Inc начал производство ультрафиолетовых ламп, которые способны убивать частицы инфекции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Kyodo News.

Разработка лампы продолжалась в координации со специалистами Колумбийского университета, она не вредит человеческому организму. Благодаря этой технологии коронавируса можно избавиться в помещениях и на различных поверхностях, примером могут стать офисы, магазины, автобусы, поезда, лифты.

Новая лампа производит волны длиной 222 нанометра (обычные выпускают в 254 нанометра), такой диапазон безопасен для человека, однако наносит разрушительное воздействия на вирус.

Разработчики утверждают, что устройство способно уничтожить до 99% опасной инфекции в воздухе и на поверхности 3 квадратных метра — на расстоянии 2,5 метра от лампы. Для этого необходимы лишь 6 или 7 минут.

Сейчас в компании принимают соответствующие заказы только от медицинских учреждений, цена на одно устройство весом 1,2 килограмма достигает 2860 долларов США.

Напомним, по состоянию на 22 сентября на планете установили более 31 миллиона диагнозов COVID-19 летальных случаев около 969 000.

Непосредственно в Украине общее количество заболевших достигло 181 237, длительное время суточный рост составляет около 3 тысяч.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам иностранных ученых, скорее коронавирус передается во время пения — именно поэтому исследователи призвали хорошо подумать, перед тем, как петь идти на концерт. Ученые пришли к выводу, что тишина — золото, а пение — это худшее, что вы можете сделать в окружении других людей во время пандемии.