Жертвы войны на Донбассе - ООН шокировала обновленными данными

Война на Донбассе, развязанная кремлевской властью, продолжается с весны 2014 года. За этот период жизни потеряли тысячи людей, миллионы оставили родной регион через смертельную опасность. Организация Объединенных Наций обновила статистику о жертвах среди гражданского населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на презентацию доклада о правах человека.

По данным мониторинговой миссии ООН, зафиксирована смерть 3367 гражданских лиц, более 7000 других получили ранения.

"С момента начала конфликта общее число погибших гражданских лиц 3000 367 человек, более 7000 получили травмы и ранения", — пояснила Матильда Богнер, руководительница миссии.

Согласно ее комментарием, упомянутая доклад касался непосредственно периода с 16 февраля до 31 июля. С 1 января по 31 июля эксперты миссии зарегистрировали гибель 18 гражданских лиц, также 89 получили различные ранения.

Приведенная статистика на 10% меньше данных за аналогичный период прошлого года. С 1 августа миссия не нашла ни одного случая ранения или смерти среди гражданского населения региона, ни один гражданский объект не претерпел разрушения.

"Мы призываем стороны конфликта продолжать уважать это прекращение огня и полностью соответствовать положениям международного гуманитарного права", — подчеркнула Богнер.

Напомним, новый режим прекращения огня вступил в силу с полуночи 27 июля. Боевики несмотря на перемирие осуществляют отдельные провокации в направлении украинских позиций, однако в командовании отмечают — договоренности это не срывает.

Как сообщал ONLINE.UA, член команды украинского лидера Владимира Зеленского и первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил с новой неожиданной заявлением — он озвучил предложение, что в постановлении о местных выборах нужно было прописать конкретную дату о дне голосования в прифронтовой зоне на Донбассе.