Боевики провоцируют новое обострение на Донбассе - что там происходит

Наблюдатели ОБСЕ разоблачили очередную выходку оккупации, которая раскачивает хрупкое равновесие в регионе. Мониторинговая миссия зарегистрировала тяжелое вооружение боевиков и танки в районах, где их не должно быть в соответствии договоренностям об отводе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

Согласно обнародованным данным, речь идет, в частности, о реактивные системы залпового огня "Град". Наличие военной техники с нарушением зафиксировали наблюдатели благодаря беспилотников.

Так, на территории полигона недалеко от Новоселовки в Донецкой области обнаружили 5 танков Т-72 , а 21 экземпляр реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" нашли неподалеку от Хрустального на Луганщине.

Также один из патрулей миссии наткнулся на заложенную противопехотная мина МОН-200 под населенным пунктом Молодежное Луганской области.

Украинский командование обратило внимание на нарушение оккупантами договоренностей от 22 июля, когда на уровне Трехсторонней группы согласовали новый режим прекращения огня.

Размещение РСЗО "Град" — это угроза для мирного населения региона, поскольку во время одновременного применения установки "накроют" более 30 квадратных километров.

"С целью потенциального обострения мирного процесса российско-оккупационные войска и в дальнейшем наращивают вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения и увеличивают минировании территории местности, открыто пренебрегая предоставленным гарантиям безопасности", — добавили в пресс-центре.

Как сообщал ONLINE.UA, война в Донбассе, развязанная кремлевской властью, продолжается с весны 2014 года. За этот период жизни потеряли тысячи людей, миллионы оставили родной регион через смертельную опасность. Организация Объединенных Наций обновила статистику о жертвах среди гражданского населения.