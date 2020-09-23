Курс валют на сегодня 23 сентября - доллар дорожает, евро стал дешевле

На среду, 23 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 23 сентября цена доллара США составит 28 гривен 21 копейка. Таким образом цена американского доллара стала на больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 33 гривны 12 копеек, что в свою очередь на 8 копеек меньше чем в вторник, 22 сентября.

В вторник, 22 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 28.218/28.192 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 33.16/33.12 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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