Макрон сообщил украинцам замечательную новость - все подробности

Французский лидер Эммануэль Макрона во время дебатов в формате видеоконференции в рамках
"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", — подчеркнул французский лидер.
Стоит обратить внимание на то, что лидер ФРГ, о которой упомянул Эммануэль Макрона, во время своего выступления била тревогу вообще из-за другой проблемы. По ее словам, Организацию Объединенных Наций нужно безотлагательно реформировать, пока еще не поздно.
"ООН не хватает командного духа. Организация просто не успевает за своими же идеалами", — выразила свое мнение политик.
Сама же Германия, по словам Меркель, готова работать в расширенном составе Совбеза ООН (в число постоянных членов, напомним, ФРГ не входит — туда вошли только страны, которые победили во Второй мировой).
Нельзя также не обратить внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский также принимал участие в этом же мероприятии ООН. В ходе своего выступления он еще раз напомнил, что сейчас РФ своей агрессией против Украины пытается вернуться к распределению сфер влияния, которое было перед началом Второй мировой войны.
"Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе", — подчеркнул президент Украины.
Ранее ONLINE.UA сообщал, 17 сентября постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно для всех заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, однако конкретную дату называть не захотел.