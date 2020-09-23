Макрон сообщил украинцам замечательную новость - все подробности

Французский лидер Эммануэль Макрона во время дебатов в формате видеоконференции в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступил с новым резонансным заявлением. Влиятельный политик подчеркнул, что нормандский формат достиг прогресса. Кроме того, во время своего выступления президент Франции вспомнил о ситуации с развязанной Россией войной против Украины, однако сказал всего пару слов. Подробнее президент Франции рассказывал о войнах и конфликтах, которые протекают сейчас в Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Фейсбук-страницу Эммануэля Макрона.

"В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, нормандский формат позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса", — подчеркнул французский лидер.

Стоит обратить внимание на то, что лидер ФРГ, о которой упомянул Эммануэль Макрона, во время своего выступления била тревогу вообще из-за другой проблемы. По ее словам, Организацию Объединенных Наций нужно безотлагательно реформировать, пока еще не поздно.

"ООН не хватает командного духа. Организация просто не успевает за своими же идеалами", — выразила свое мнение политик.

Сама же Германия, по словам Меркель, готова работать в расширенном составе Совбеза ООН (в число постоянных членов, напомним, ФРГ не входит — туда вошли только страны, которые победили во Второй мировой).

Нельзя также не обратить внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский также принимал участие в этом же мероприятии ООН. В ходе своего выступления он еще раз напомнил, что сейчас РФ своей агрессией против Украины пытается вернуться к распределению сфер влияния, которое было перед началом Второй мировой войны.

"Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе", — подчеркнул президент Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, 17 сентября постоянный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно для всех заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, однако конкретную дату называть не захотел.