Вакцина против COVID-19 в Украине - Ляшко выступил с важным предупреждением

В украинском правительстве раскрыли надежду на получение вакцины против коронавируса COVID-19 . В Министерстве здравоохранения считают возможным начать пользоваться новым препаратом следующего года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление главного санитарного врача Виктора Ляшко в эфире телевидения.

По его словам, в этом году появления препаратов не следует ожидать.

По состоянию на сентябрь в мире нет ни одной полноценной вакцины против новой инфекции. 9 препаратов проходят третью клиническую стадию испытаний. Участниками этих исследований стали около 20 тысяч человек.

"Поэтому в конце года надеемся, что будут позитивные результаты, и на 2021, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021, не раньше", — пояснил Ляшко.

Напомним, одним из наиболее перспективных вакцин пока оценивают разработку компании AstraZeneca, ее авторы имеют наибольший прогресс среди всех коллег.

Американский президент Дональд Трамп хвастается разработкой этой вакцины и буквально обещает завершения работы через несколько недель.

"Если бы не я, у нас не было бы вакцины на протяжении нескольких лет... Это я ускорил процесс совместно с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", — утверждает он накануне президентских выборов-2020 .

По состоянию на 23 сентября в мире количество случаев коронавируса почти достигла 32 миллионов.