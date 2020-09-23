Это единственный выход из ситуации - Евросоюз бросил публичный вызов Лукашенко

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель наконец объяснил международному сообществу, какими будут ключевые шаги власти ЕС в ответ на ситуацию в Беларуси, которую спровоцировала команда белорусского диктатора Александра Лукашенко. Политик обратил внимание на то, что о новой позиции договорились в ходе недавних переговоров министров иностранных дел ЕС, которым предшествовала встреча с главной соперницей Лукашенко Светланой Тихановской. Хосеп Боррель еще раз напомнил о том, что Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на колонку известного политика.

Боррель также рассказал о новом плане европейских властей. По его словам, первый шаг — санкции против чиновников из команды белорусского диктатора, причастных к насилию в отношении мирных протестующих и фальсификации выборов.

"Мы продолжим просматривать этот список из 40 имен на постоянной основе, учитывая развитие событий. Но сегодня уже очевидно, что принять эти санкции — это наша обязанность и вопрос доверия к нам", — отметил Боррель.

Второй шаг, как утверждает политик, — это поддержка Евросоюзом инициативы по налаживанию общенационального диалога, с привлечением ОСБЕ и Координационного совета оппозиции. Боррель обратил внимание на то, что готов и сам отправиться в Минск, если это поможет процессу, но пока Лукашенко уклоняется от любого диалога с европейскими властями.

"Мы продолжаем подчеркивать, что ЕС не имеет каких скрытых намерений и только стремится помочь белорусам выбирать свое будущее, без внешнего вмешательства. Это не геополитический вопрос, это не о выборе между ЕС и Россией. Судьбу Беларуси должен решать ее народ, и только он" , — отмечает высокий представитель ЕС.

По словам Борреля, третий шаг — это намерение полностью пересмотреть отношения ЕС с Беларусью и подготовиться ко всем возможным сценариям, при этом сделать акцент на сотрудничестве с гражданским обществом, независимых СМИ и студенческих обменах. Четвертый шаг — выделение 53 млн евро поддержки на юридическую, медицинскую и другую помощь для белорусского народа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз выдвинул новый ультиматум Владимиру Путину относительно Украины.