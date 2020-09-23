Путин шокировал мир резонансным решением относительно Беларуси - что происходит

В среду, 23 сентября, в день, когда Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и незаконно вступил в должность президента, команда российского президента Владимира Путина приняла новое решение, которое шокировало международное сообщество. В Беларусь из России срочно перебросили батальонно-тактическую группу Ивановского соединения ВДВ и шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Десант уже приземлился на полигоне Брестский, а Ту-22 М3 совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне Ружанский в районе населенного пункта Барановичи. Все эти действия российских военных в Беларуси проводятся якобы в рамках совместных военных учений "Славянское братство", в котором изначально Путин планировал задействовать 300 военных, а теперь решил привлечь к активной фазе более 900 человек и около 100 единиц техники. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"23 сентября 2020 года самолеты Ил-76 МД военно-транспортной авиации ВКС России осуществили переброску с территории России и десантирование парашютным способом на полигон Брестский Республики Беларусь батальонно-тактической группы Ивановского соединения Воздушно-десантных войск России. Шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская область) совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне Ружанский в районе населенного пункта Барановичи", — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Важно отметить, что в Беларуси уже находятся две группы российских десантников: тактическую группу Тульского соединения воздушно-десантных войск России направили на полигон Гожский под Гродно и тактическую группу Псковского десантно-штурмового соединения — на полигон Брестский.

Пока Путин усиливает российское военное присутствие в Беларуси под прикрытием военных учений, Лукашенко "объявил" себя президентом Беларуси, несмотря на то, что его не признают ни граждане страны, ни страны Евросоюза. После тайной инаугурации, уже принесли клятву на верность народу и президенту белорусские военнослужащие. Сам же Лукашенко заявил на церемонии инаугурации, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность своих убеждений. Он отметил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась благодаря "выбору белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну".

Как известно, российско-белорусские учения "Славянское братство" будут проходить до 25 сентября. Ранее от участия в них отказалась Сербия, так как на этом настаивали власти Евросоюза.

Важно отметить, что в Беларуси вся армия приведена в полную боевую готовность — Лукашенко дал приказ военным без предупреждения реагировать на нарушение границ на западном направлении, так как обеспокоился военными учениями НАТО в соседних с Беларусью странах. Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.