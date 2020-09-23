Фальшивый фарс - в ЕС сделали Лукашенко последнее предупреждение

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и незаконно вступил в должность президента. Страны Евросоюза, которые не признают легитимность президентства Лукашенко и считают выборы в Беларуси сфальсифицированными, отреагировали на это скандальное решение. Мгновенно на резонансные действия Лукашенко отреагировали власти Словакии и Литвы. Министры иностранных дел этих стран назвали устроенную иннаугурацию Лукашенко фальшивым фарсом, за которым последуют необратимые последствия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter глав МИД Литвы Линаса Линкявичюса и Словакии Ивана Корчока.

"Фальшивый фарс. Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность — факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", — написал глава МИД Литвы.

Корчок в свою очередь подчеркнул, что Лукашенко не имеет легитимности руководить Беларусью. Словацкий министр напомнил, что именно он отвечает за весь беспредел, который сейчас происходит в стране.

"Он отвечает за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия стоит с гражданами Беларуси", — написал Корчок.

Как известно, инаугурация Лукашенко состоялась сегодня во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, а режим Лукашенко до последнего скрывал дату церемонии. Лукашенко на мероприятии назвал день своей инаугурации днем "убедительной и судьбоносной победы". В Координационном совете белорусской оппозиции сравнили инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации, на что последует незамедлительный ответ в виде протестов белорусов.