Адские санкции ЕС - Путин наносит ответный удар

23 сентября официально стало известно, что команда главы Кремля Владимира Путина неожиданно для всех приняла решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Кроме того, в Министерстве иностранных дел России начали жаловаться, что власть Европейского Союза игнорирует их предложения вести предметный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирает язык санкций. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление российских дипломатов.

"В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", — отмечается в заявлении МИД РФ.

Кроме того, представители команды Владимира Путина обратили внимание на то, что оставляют за собой право на принятие дальнейших мер, если Брюссель пойдет по пути наращивания санкционного давления.

"В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", — говорят российские дипломаты.

Нельзя не упомянуть о том, что 10 сентября Совет Европейского союза пролонгировал санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

"Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021", — заявили недавно в ЕС.

Стоит обратить внимание на то, что существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться до 175 человек и 44 субъектов хозяйствования. Решение было принято Советом в письменной форме. Нормативно-правовые акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Европейского Союза выдвинула Владимиру Путину новое жесткое требование относительно Украины.