Адские санкции ЕС - Путин наносит ответный удар

23 сентября официально стало известно, что команда главы Кремля Владимира Путина неожиданно для всех приняла решение о расширении списка представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Кроме того, в Министерстве иностранных дел России начали жаловаться, что власть Европейского Союза игнорирует их предложения вести предметный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирает язык санкций. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление российских дипломатов.
"В ответ на действия Европейского Союза российской стороной принято решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза", — отмечается в заявлении МИД РФ.
"В случае продолжения Евросоюзом конфронтационной линии оставляем за собой право на применение соответствующих мер", — говорят российские дипломаты.
Нельзя не упомянуть о том, что 10 сентября Совет Европейского союза пролонгировал санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
"Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021", — заявили недавно в ЕС.
Стоит обратить внимание на то, что существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться до 175 человек и 44 субъектов хозяйствования. Решение было принято Советом в письменной форме. Нормативно-правовые акты были опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Европейского Союза выдвинула Владимиру Путину новое жесткое требование относительно Украины.