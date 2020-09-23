Лучший футболист сезона - УЕФА раскрыл тройку номинантов

Футбольный сезон 2019/20 в Европе едва не сорвался из-за пандемии COVID-19 , однако все же завершился в августе. Представители УЕФА в среду, 23 сентября, назвали главных претендентов на звание лучшего футболиста прошлого сезона. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные организации.

Согласно объявлению УЕФА, важную награду будут претендовать Кевин де Брюйне с "Манчестер Сити" Роберт Левандовский из "Баварии", Нойер также из мюнхенского клуба.

Где Брюйне признали лучшим ассистентом европейских турниров, во время чемпионата Англии тот отличился 20 результативными передачами одновременно с 13 голами.

Левандовский выходил на поле в 47 матчах: он забил за все турниры 55 мячей, фактически обеспечил "Баварии" так называемый "золотой хет-трик", его признали лучшим снайпером Лиги чемпионов с 15 голами.

Нойер сыграл за баварцев все матчи кроме одного, а на полях Лиги чемпионов шесть раз сыграл на ноль.

Следует напомнить, что именно "Бавария" стала обладателем кубка Лиги чемпионов в сезоне 2019/20. Мюнхенская команда вышла в финале против французов с ПСЖ и в динамическом матче одержала победу.

Титул лучшего футболиста сезона УЕФА предоставляет игрокам, которые выступали за клуб одной из ассоциаций, при этом остается без внимания гражданство. Спортсменов оценивают по качеству игры в национальных турнирах, еврокубках и сборных.

Как сообщал ONLINE.UA, уже вскоре бельгийский "Гент" выйдет на поле против киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Главный тренер иностранного клуба оценил долгожданную игру. По словам Вима где Декера, киевский клуб имеет серьезные навыки, однако его подопечные все же обладают шансами на победу.