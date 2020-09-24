Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака

Если будет надо выбирать, то скорее всего вместо светских и красиво говорящих Рыбы выберут хозяйственных и молча делающих. для Рыб один человек действительно может стать целым миром.

Скорпионы — это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах. силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку. в каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче особо стоит последить за собой людям и проблемными венами. На всякий случай профилактические меры можно принять и тем Овнам, которые таких проблем не испытывают. Используйте специальные кремы в комплексе с массажем и пока откажитесь от утомительных для ног занятий.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Основной мотив этого дня — ожидание. Возможно, вы затеете нечто, требующее долгого приготовления, а может быть — просто попадется особо спортивная курица.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете иметь большой успех в любых профессиональных делах. Поэтому направьте все свои силы на рабочие задачи. Смело беритесь за самое сложное дело, решение придёт само собой. И пусть вас не пугают нападки конкурентов, ведь с такой энергией и целеустремлённостью, как у вас, вы везде будете первым.

Общий гороскоп для Овнов

Сосредоточьтесь сегодня на каком-нибудь одном занятии, все, что сверх того — от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников.

Любовный гороскоп для Овнов

Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в ваших силах.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Не пейте что попало. С жидкостью малопонятного происхождения нынче в организм может попасть нечто совершенно лишнее. Не проще ли купить бутылочку водички, чем уподобляться братцу Иванушке, так неудачно испившему из копытца.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Если бы будете сегодня хотя бы изредка выходить на улицу, там, на улице, и пообедайте. Зайдите в какой-нибудь ресторанчик, или в кафе что посимпатичнее. На худой конец, сжуйте шаурму. Принимать пищу в домашних условиях вам сегодня не рекомендуется. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Стаканчик красного вина — это максимум, что вы можете себе сегодня позволить.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет довольно-таки непросто признать вашу правоту и, соответственно, свою неправоту. Постарайтесь очень сильно не акцентировать на этом его внимание, ибо его такое положение вещей будет очень задевать и обижать, а значит, ни в коей мере не поспособствует улучшению настроения.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам стоит быть весьма избирательным в темах разговоров, о некоторых вещах лучше помолчать. Если не знаете, о чем именно, лучше и вовсе не разговаривать.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не откладывайте решение каких-либо вопросов на потом: все поступившие в сегодняшний день предложения должны быть сегодня же и рассмотрены. Посоветуйтесь с начальником по поводу наилучшего урегулирования проблем, но полагайтесь больше на себя, и сами также вносите предложения.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Чем больше положительных эмоций вы сегодня сумеете получить, тем успешнее пройдет этот день и во всех остальных отношениях. Получение заряда оптимизма следует начинать прямо с завтрака, ну-ка, чем вы любите подкреплять организм с утра? Свежевыпеченные круассаны с клубничным вареньем, паштетом из гусиной печенки и кофе со сливками устроит?

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вас раз за разом будет подводить техника, что будет активно мешать вашей личной жизни. Поэтому постарайтесь день спланировать так, чтобы минимально зависеть от этой предательницы, особенно в том, что касается отношений с вашим любимым человеком.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Ваша любовь к монументальным решениям нынче может оказаться для вас небезопасна — что-то большое и тяжелое вполне может упасть вам на ногу. Или еще куда. Так что не двигайте сегодня мебель, не переставляйте аквариум и не пытайтесь вытереть пыль за телевизором. Здоровье дороже.

Общий гороскоп для Близнецов

Вы можете увековечить свою точку зрения, посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем — напрасный труд.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Если вы работаете в сфере торговли, то сегодня ваш день! Прибыль будет достаточно высокой, а от клиентов, соблазнившихся вашим товаром, не будет отбоя. Стоит ли говорить, что нынче себе выходной устраивать не следует?

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Если у вас есть хоть какая-то возможность проверить, верен ли тот важный шаг, который вы собираетесь предпринять, не упускайте её, больше такого шанса вам не представится. Подумайте и взвесьте все за и против ещё раз, чтобы потом не пожалеть о содеянном.

Общий гороскоп для Раков

Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.

Любовный гороскоп для Раков

Кажется, вы недооцениваете себя. Вы считаете, что ничего особенного из себя не представляете, а потому терпеливо сносите все капризы вашего любимого человека: лучшего-то вам всё равно не найти. Расправьте плечи, улыбнитесь и поверьте в себя. Вы несомненно достойны того, чтобы с вашим мнением считались! Пусть ваша половинка наконец это поймет.

Гороскоп здоровья для Раков

Звезды не рекомендуют вам сегодня подвергать ваш организм серьезным стрессам и нагрузкам. Никакого экстрима, никаких испытаний на прочность. Берегите себя в этот день как самое дорогое сокровище.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшний день в целом лучше посвятить еде, питью, сну и прочим простым и неутомительным и надежным способам запасения энергии. Ну а если у вас все расписано по минутам, и провести день в праздности вам не удастся, старайтесь выбирать по возможности более энергетически ценные продукты, такие как мясо, молоко, яйца. Сидеть на одних фруктах или овощах сегодня не следует ни в коем случае.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день есть вероятность, что могут обостриться проблемы с суставами, поэтому пока забудьте про холодный душ, если вы любите такой, а также о повышенных и длительных физических нагрузках.

Кулинарный гороскоп для Львов

Вам нынче не рекомендуется издеваться над собственным желудком. Как, уже поздно? Ну тогда немедленно садитесь на диету, хотя бы на пару дней. Если же еще нет — насладитесь простой и основательной пищей типа бифштекса с яйцом или заливного судака. А на десерт непременно закажите добрый кусок шарлотки. И требуйте, чтобы в ней было много-много яблок.

Любовный гороскоп для Львов

Даже если в ваших отношениях давно не было видно просвета, они казались вам безрадостными и бесперспективными, именно сегодня этот просвет настанет. А уж если у вас проблем с вашей половинкой и не было никогда толком, ждите в этот день самого настоящего праздника, потрясающей феерии любви!

Бизнес-гороскоп для Львов

С чем вам надо сегодня бороться, так это с беспорядком в своих мыслях. Пусть каждый ваш шаг будет мотивирован практицизмом, тогда вы сможете без лишних усилий достичь того, к чему стремились. И не жалейте себя, работайте так, как будто за это вы получите премию, и кто знает, возможно вам её и назначат.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня желание проявить себя будет бросать вас из крайности в крайность. Поделать с этим ничего не удастся, главное — постараться, чтобы это не отразилось негативно на взаимоотношениях с окружающими.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам не следует безоговорочно верить словам вашего начальника. Если он обрисовывает текущую ситуацию фирмы как безнадежную или чрезмерно радужную, он наверняка что-то недоговаривает с целью вас дезинформировать. Что с таким положением вещей делать — решать вам.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы сделаете несколько досадных ошибок во время общения с вашим любимым человеком, однако они не должны огорчить ни вас, ни его, поскольку от ошибок не застрахован никто, и вы как люди здравомыслящие это понимаете. Разве что неприятный осадок на душе останется.

Общий гороскоп для Дев

Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.

Кулинарный гороскоп для Дев

Звезды считают, что если вы сегодня не съедите на обед увесистую порцию фасолевого супа, день можно будет считать прожитым напрасно. Разумеется, было бы очень неплохо, если бы суп был домашним, сваренным по вашему личному вкусу. Но, увы, времени (которого всегда не хватает) на изготовление подобного супа нужно немало. Так что придется ограничиться ресторанным. Впрочем, весьма вероятно, что вам попадется приличный экземпляр.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день вам стоит как можно серьезнее отнестись к тому, в каком состоянии находится ваша кожа. Сделайте все возможное для того, чтобы оказать ей как можно более серьезную помощь.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день вам было бы лучше выбирать щадящие средства по уходу за своей кожей. Даже если раньше вам подходила любая косметика, сейчас вам следует отказаться от использования различных спиртосодержащих лосьонов.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вам не удастся выиграть противостояние, в лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет?

Бизнес-гороскоп для Весов

Хороший день для обретения новых знаний, навыков и сведений, заведения новых контактов. Возможно получение долгожданного известия. Не забывайте проверять почтовый ящик и отвечать на звонки. Может быть, именно сегодня вы получите ту информацию, который не хватало для удачного хода дел.

Кулинарный гороскоп для Весов

Не стоит рассчитывать на то, что сегодня о вашей трапезе хоть кто-то позаботится. Все придется делать самому. Причем не исключено, что начиная с героической добычи продукта. Подходящий день для охоты или рыбалки с последующим приготовлением и торжественным съедением отловленного. Смотрите зубы о дробь не сломайте.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня ваши мысли будут витать далеко от того места, где вы будете находиться и тех людей, с которыми будете общаться. Ваш любимый человек, увы, исключением не станет. Ваше счастье, если он этого не заметит, потому что в противном случае вам придётся долго оправдываться и извиняться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

На вашем столе сегодня должно оказаться как минимум одно блюдо, сочетающее очень разные вкусы. А лучше несколько, на выбор, ибо не всякое сочетания следует признавать удачным. Для верности возьмите, скажем, мясо с фруктами — штука не совсем привычная, но все же встречающаяся довольно часто: утка с цитрусовыми, гусь с яблоками, свинина с черносливом. Выбирайте.

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день звезды рекомендуют вам проявить внимание к родителям вашего любимого человека, причем по возможности искреннее и самое что ни на есть настоящее. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы они стали немножко счастливее: тогда и вашей половинке будет светлее на душе.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы будете расположены для очень важного разговора на тему, которая будоражит вас в последнее время. Будьте искренни, и итог этой беседы порадует вас. А когда все волнующие проблемы будут решены, просто наслаждайтесь чудесным днём, когда можно воспользоваться своей независимостью и отправиться куда угодно.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня ваше самочувствие будет вас исключительно радовать. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы оно это делало не зря и не только сегодня: сохраните немного бодрого настроя до завтрашнего дня.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня на вас обратит внимание человек, о благосклонности которого вы не смели и мечтать. Считайте это вашим звездным часом. Теперь для вас главное — это правильно использовать подарок судьбы и извлечь из этого внимания максимум пользы. Постарайтесь быть необычным и интересным собеседником.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче ваша главная задача — вовремя сделать передышку, иначе надолго ваших сил не хватит. Несколько раз прервите ненадолго работу, переключите свое внимание на что-нибудь другое, постарайтесь снять напряжение.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам не захочется не только шевелиться, но и думать — и особенно на тему вашей работы. Поэтому если вдруг таковая необходимость появится, справляться вы с нею будете с явной неохотой, а потому с низкой эффективностью. Вряд ли стоит и пробовать.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день просто идеален для всякого рода поездок. Вам довольно трудно будет усидеть на месте, и если никаких иных перемещений не ожидается, вы с большой степенью вероятности проведете этот день в беготне по этажам, коридорам, или, на худой конец, просто меряя шагами комнату.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Отойдите от стола прежде, чем вы успеете серьезно повредить своему организму тем невозможным количеством пищи, которое вы можете и, видимо, намерены скушать. Передохните немного, примерно до полуночи, затем сможете приступить к продолжению банкета. Предпочтение следует отдавать блюдам с рыбными компонентами, салатам типа мимозы и заливному.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что вам говорят, и не стесняться признать собственную неправоту. Никакой доблести в упрямстве нет.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день могут обостриться старые проблемы, поэтому последите за своим здоровьем особенно внимательно. Кроме того, не забывайте поддерживать свой иммунитет и употребляйте достаточно витамина С.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке будет формироваться в основном под воздействием близких вам людей. Они будут говорить вам о том, что думают о вашей половинке, а вам останется лишь соглашаться или нет. В любом случае, встречаться с ним вам, а не им.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня то ли вам придется проявить жесткость, то ли означенное качество продемонстрирует поданный вам бифштекс. Чтобы не рисковать понапрасну зубами, предпочтите рыбу, лучше морскую, желательно — жареную или приготовленную по-польски, с яйцом и сливочным маслом. И постарайтесь не быть слишком суровым сами, у окружающих вас людей не будет такой же возможности выбрать гарантировано мягкий вариант.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам не следует слишком серьезно относиться к тому, что происходит на ваших глазах. В конце концов, все это может еще десять раз перемениться, и ваши сегодняшние действия не возымеют никаких последствий, ни позитивных, ни негативных. Не стоит и бояться.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня Водолеям не стоит нервничать и перенапрягаться, поэтому сделайте все возможное для того, чтобы избавить себя от излишних стрессов и нагрузок, как физических, так и эмоциональных.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня можете и не пытаться брать на себя роль тамады — за столом никто над вашими шутками смеяться не будет. Тем лучше — у вас будет возможность спокойно заняться содержимым собственной тарелки. Тем более, что, если вы прислушаетесь к совету звезд, и решите отведать осетрины под соусом из грецких орехов или стейк из маринованного в вине лосося, это занятие будет явно приятнее болтовни.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам не следует слишком верить в себя и свои силы. Постарайтесь рассчитывать еще и на моральную (и не только) поддержку вашего любимого человека, иначе вряд ли у вас получится что-нибудь дельное из вашего сегодняшнего свидания или разговора. Во всяком случае, звезды считают именно так.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Если вы сегодня собрались сдавать очень важные документы, постарайтесь отдать их на проверку кому-то более опытному, чем вы. Это поможет вам избежать неприятностей и проблем. Не стоит думать, что единственный человек, кто способен справиться с этим, это вы.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам может оказаться непросто собраться с собственными мыслями. Соберитесь с чужими, только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам не очень неприятны.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 24 сентября 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня ваша очередь плясать качучу на чьих-то нервах. Воспользуетесь ли вы возможностью — дело хозяйское.

Бизнес-гороскоп для Рыб

В этот день звезды не рекомендуют вам даже пытаться предсказать события, которые произойдут с вами в ближайшее время. В любом случае, мысли и размышления ничего не изменят ни к лучшему, ни к худшему, а вот утреннее настроение вы себе испортить можете. И, соответственно, весь оставшийся день.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня звезды предупреждают о возможности возникновения аллергических реакций на те или иные в общем-то привычные для вас раздражители. Постарайтесь выяснить, на какие именно — и держаться от них подальше.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Звезды считают, что сегодня не может быть лучшей еды, чем тыквенная запеканка с фруктовым соусом. Если не жаль времени и сил, можете попытаться доказать им обратное, но стоит ли? И вообще — когда вы в последний раз тыкву ели? А, между прочим, национальное русское кушание. Вечером не откажите себе в удовольствии пропустить стаканчик хорошего красного вина. Или, если вина почему-то не хочется, пива.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня ваш любимый человек с завидным упорством будет вам рассказывать о какой-то своей новой идее, которая вряд ли будет вам интересна так же, как и ему. Однако выслушать ее придется и даже покивать с энтузиазмом: другого выхода из ситуации у вас все равно не окажется.