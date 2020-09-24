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Наш последний шанс - в ЕС бьют тревогу из-за новой угрозе

Мир | Читати новину українською
Наш последний шанс - в ЕС бьют тревогу из-за новой угрозе Карантин (фото — kyivcity.gov.ua)

Вскоре мир поглотит так называемая вторая волна пандемии коронавируса COVID-19. В Евросоюзе констатировали гораздо хуже эпидемической ситуации во многих странах по сравнению с весной 2020 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Соре.

По словам Стеллы Кириакидис — еврокомиссар по вопросам здравоохранения, настоящее ситуация создает дополнительные риски для групп населения, наиболее уязвимы для инфекции.

"Мы переживаем решающий момент, и каждый должен действовать решительно и использовать имеющиеся у нас инструменты. Это означает, что все государства-члены должны быть готовы к немедленному и своевременного применения мер контроля. Это может быть нашим последним шансом избежать повторения прошлой весной", — подчеркнула експертка.

Недавно представители Всемирной организации здравоохранения выступили с заявлением об обеспокоенности за темпы распространения вируса на территории отдельных стран. Европейский департамент ВОЗ назвал такую тенденцию тревожным уровнем.

В то же время организация также подчеркнула — намерен менять рекомендации о двухнедельный карантин нет.

По состоянию на конец сентября в мире количество случаев COVID-19 составляет около 32 миллионов. Антилидером по уровню распространения и смертности остаются с начала лета Соединенные Штаты.

Между тем в Украине уже несколько недель ежедневный рост количества больных удерживается на уровне около 3 тысяч. Общий показатель вырос до 188 106 случаев.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство здравоохранения поделился неутешительными новостями об эпидемии коронавируса COVID-19 в Украине. Накануне от поражения инфекцией умер ребенок — этот случай стал вторым для государства от начала вспышки.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Евросоюз, полмтика, пандемия, вторая волна
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Обновлено:13:11, 24.09.2020

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