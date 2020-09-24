У Зеленского начали извиняться перед украинцами за скандальное заявление про Донбасс

Член команды Владимира Зеленского и первый заместитель главы украинской делегации в минской ТКГ Витольд Фокинвы начал извиняться перед украинцами за скандальное заявление, прозвучавшее в его недавнем интервью, когда политик неожиданно для всех использовал термин "повстанцы" относительно боевиков на Донбассе. Кроме того, он признал, что такое выражение неуместно. Комментируя свое заявление, Фокин отметил, что слово "повстанцы" также, вероятно, в 2015 году во время выступления в Цюрихском университете использовал бывший украинский лидер Петр Порошенко. Также он добавил, что правильно было бы сказать "боевики". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и, как один из первых руководителей возрожденного украинского государства, я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане", — подчеркнул член команды Владимира Зеленского.

Кроме того, Витольд Фокин обратил внимание украинцев на то, что именно такой он видит свою роль в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Политик признался, что ему действительно жаль, что его предостережения вызвали такой большой резонанс в обществе.

"Хочу заверить всех, что усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели — восстановление суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах. И это имеет несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово", — подчеркнул Витольд Фокин.

Нельзя также не вспомнить о том, что недавно Фокин удивил украинцев новой неожиданным заявлением — политик предложил, что в постановлении о местных выборах нужно было прописать конкретную дату о дне голосования в прифронтовой зоне на Донбассе. Также представитель Украины в ТКГ внезапно заговорил о создании временного правительства в ОРДЛО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти Европейского Союза выдвинули новый ультиматум Владимиру Путине после встречи с Зеленским.