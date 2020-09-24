Украинская сторона неожиданно выступила за перенос Форума регионов, который разрабатывали совместно с Беларусью на октябрь. Официальный Минск возмутился через такую инициативу пригрозил экономической вредом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление посла в Украине Игоря Сокола, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, форум должен стать центральным событием в отношениях двух государств.

"По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", — отметил дипломат.

Он назвал перенос фактическим выбрасыванием совместной работы по подготовке плохо повлияет на экономику обеих стран.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", — резюмировал Сокол.

Напомним, после скандальных и фальсифицированных выборов 9 августа Александр Лукашенко оказался фактически изгоем для международного сообщества. Только ряд стран СНГ признала его президентство, Украина среди них не было.

Наоборот, вместе с представителями ЕС официальный Киев объявил готовность присоединиться к санкциям против режима. Этому предшествовали громкие обвинения Лукашенко в причастности украинской власти к протестам.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский лидер Владимир Зеленский решил сделать последнее предупреждение белорусском диктатору Александру Лукашенко и всей его команде после тайной инаугурации, которая состоялась 23 сентября. По убеждению президента Украины, без начала диалога с протестующими действующей власти "скоро будет".