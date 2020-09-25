Команда Зеленского опять бесстыдно обманула украинцев - что случилось на этот раз

Украинским журналистам удалось узнать шокирующие данные — они выяснили, что по меньшей мере 15 народных избранников из политической силы президента Владимира Зеленского "Слуга народа" после того, как попали в Верховную Раду, назначили своих родственников или родственников из ближайшего окружения украинского лидера своими помощниками. Стоит обратить внимание на то, что некоторые из них — на постоянной основе, с выплатой повышенных зарплат и премий. Нельзя не упомянуть о том, еще кандидат в президенты Владимир Зеленский обещал, что во власти "новых лиц" "кумовства не будет". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на расследование программы "Схемы" — "Семейные ценности "Слуг народа".

По словам журналистов, помощницами на общественных началах стали жены братьев депутатов Стефанчуков: в частности, Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука помогает депутату Данилу Гетманцеву, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу, нардепу Николаю Стефанчук.

Что интересно, Николай Стефанчук, ранее рассказывал, что "главное, чтобы жена и муж не были в прямом подчинении, в ответ на запрос "Схем" он сообщил, что в этом случае" здесь скорее сотрудничество". Кроме того, отмечается, что Людмила Буймистер назначила своим помощником на общественных началах своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Василива помощницами стали их жены, тоже на общественных началах.

"Брат Копытина упоминался на сайте парламента также и как советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, возглавляющий его брат-депутат — хотя в комментарии журналистам Игорь Копытин это отрицал, а через несколько дней сообщил, что уволил брата с должности помощника. Также у Георгия Мазурашу помощником на общественных началах работает брат, с которым, как он говорит, "он крестил детей", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что некоторые из родственников стали помощниками на постоянной основе, то есть получили зарплату и премии.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, украинцам сделали новое предупреждение относительно команды Владимира Зеленского.