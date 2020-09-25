Мы пригласим Россию - команда Зеленского удивила неожиданным заявлением

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН неожиданно для всех официально пригласил друзей и партнеров нашей страны к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. Уже 25 сентября первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова поделилась с украинскими гражданами неожиданной новостью — политик заявила, что официальный Киев пригласит команду главы Кремля Владимира Путина принять участие в международной платформе по деоккупации Крыму, хотя надежд, что Москва согласится очень мало. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя в отношении Украины и международного права, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного" , — подчеркнула украинская дипломат.

Представительница команды Владимира Зеленского обратила внимание на то, что одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму. Министерство иностранных Украине прекрсно понимает, что "речь идет о преступлениях, которые Россия осуществляет в Крыму".

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе — это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", — добавила Эмине Джапаров.

Стоит отметить, что 23 сентября глава государства Владимир Зеленский заявил, что вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции.

"Наоборот — пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", — напомнил украинский лидер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО признались, какой объект может захватить Владимир Путин в Украине.