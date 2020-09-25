Мы пригласим Россию - команда Зеленского удивила неожиданным заявлением

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах
"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя в отношении Украины и международного права, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного" , — подчеркнула украинская дипломат.
Представительница команды Владимира Зеленского обратила внимание на то, что одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму. Министерство иностранных Украине прекрсно понимает, что "речь идет о преступлениях, которые Россия осуществляет в Крыму".
"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе — это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", — добавила Эмине Джапаров.
Стоит отметить, что 23 сентября глава государства Владимир Зеленский заявил, что вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции.
"Наоборот — пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", — напомнил украинский лидер.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО признались, какой объект может захватить Владимир Путин в Украине.