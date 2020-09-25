Новости

Лента новостей

Боевики на Донбассе приняли новое шокирующее решение - важная информация

Украина | Читати новину українською
Боевики на Донбассе приняли новое шокирующее решение - важная информация Фото з відкритих джерел

Ситуация на оккупированной части Донбасса продолжает стремительно ухудшаться из-за постоянных провокаций и абсурдных решений пророссийских властей. Так, недавно стало известно, что путинские боевики разрешили с 25 сентября выезжать местным жителям через пункт пропуска "Станица Луганская" не чаще, чем один раз в месяц. По словам оккупантов, это решение они вынуждены были принять из-за ухудшения эпидемситуации. Информацию о "указе" главаря боевиков Пасечника обнародовали сепаратистские СМИ, передает ONLINE.UA.

Согласно последним данным, пророссийская власть будет пропускать людей через "Станицу Луганскую" лишь дважды в неделю и не чаще, чем один раз в месяц.

"Они объясняют нововведение "неблагоприятной эпидемиологической ситуацией" в Украине", — говорится в сообщении.

Также важно понимать, недавно боевики потребовали, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией. Сейчас пророссийские силы пропускают людей через "Станицу Луганскую" по средам и субботам.

В осеннем графике отмечается, что будут работать КПВВ:

  • "Марьинка";
  • "Новотроицкое";
  • "Станица Луганская".

Нельзя также не упомянуть о том, что в течение последней недели в аннексированном Крыму стремительно начала расти заболеваемость коронавирусом — там ежедневно регистрируют более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Что важно понимать, всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 4137 случаев новой инфекции — это данные официальной статистики, которую ставят под сомнение правозащитники. Эксперты убеждены, что ситуация с коронавирусом в Крыму гораздо хуже, чем об этом рассказывает пророссийская власть на местах.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, ученые признались, что коронавирус мутировал, а также рассказали, чего ждать дальше.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Донбасс, новости Донбасса, новости Украины сегодня, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, линия разграничения, Станицая Луганская
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 191671 +3565
Выздоровели 85133 +1675
Летальные 3827 +70

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 25.09.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+9...+25

Влажность 35% - 87%

Ветер 2м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+14...+24

Влажность 41% - 78%

Ветер 3м/с - 7м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...