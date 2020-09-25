Боевики на Донбассе приняли новое шокирующее решение - важная информация

Ситуация на оккупированной части Донбасса продолжает стремительно ухудшаться из-за постоянных провокаций и абсурдных решений пророссийских властей. Так, недавно стало известно, что путинские боевики разрешили с 25 сентября выезжать местным жителям через пункт пропуска "Станица Луганская" не чаще, чем один раз в месяц. По словам оккупантов, это решение они вынуждены были принять из-за ухудшения эпидемситуации. Информацию о "указе" главаря боевиков Пасечника обнародовали сепаратистские СМИ, передает ONLINE.UA.

Согласно последним данным, пророссийская власть будет пропускать людей через "Станицу Луганскую" лишь дважды в неделю и не чаще, чем один раз в месяц.

"Они объясняют нововведение "неблагоприятной эпидемиологической ситуацией" в Украине", — говорится в сообщении.

Также важно понимать, недавно боевики потребовали, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией. Сейчас пророссийские силы пропускают людей через "Станицу Луганскую" по средам и субботам.

"На КПВВ "Станица Луганская" медики предлагают людям сдать тест на коронавирус в машине скорой — по 1250 гривен, оплатить можно только наличными. Люди и машины могут пересекать линии разграничения с 07:00 до 18:30. Если же они будут ехать в направлении оккупированных территорий, тогда пересечение будет возможно до 18:00", — говорится в сообщении.

В осеннем графике отмечается, что будут работать КПВВ:

"Марьинка";

"Новотроицкое";

"Станица Луганская".

Нельзя также не упомянуть о том, что в течение последней недели в аннексированном Крыму стремительно начала расти заболеваемость коронавирусом — там ежедневно регистрируют более 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Что важно понимать, всего с начала пандемии в Крыму зафиксировали 4137 случаев новой инфекции — это данные официальной статистики, которую ставят под сомнение правозащитники. Эксперты убеждены, что ситуация с коронавирусом в Крыму гораздо хуже, чем об этом рассказывает пророссийская власть на местах.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, ученые признались, что коронавирус мутировал, а также рассказали, чего ждать дальше.