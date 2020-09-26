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Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 26 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 26 сентября Коронавірус в Україні — останні новини 26 вересня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — в субботу, 26 сентября, зафиксировали 3833 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 195504 человек, из них 3903 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 86873 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 104728 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 26 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 26 сентября (1)

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 26 сентября заболели уже более 32,7 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 317 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 15-я в мировой динамике и 4-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность во Франции, Испании и России — там умерли 150, 114 и 108 человек.

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,5 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 993 тысячи людей, вылечились – более 24,1 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 26 сентября (2)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 26 сентября (3)

Как известно, с 28 сентября в красную зону Украины включили два города. Карантинные ограничения усилят в городах Тернополь и Бережаны Тернопольской области. В то же время Киев ожидает ослабления карантина — с "оранжевой" столица Украины вернулась в "желтую" зону.

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 26 сентября (4)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что МОЗ Украины готовится изменить тесты на коронавирус. Тестирование изменят при пересечении авиаграниц. Вместо ПЦР-тестов прибывшие будут проходить экспресс-тесты на антигены, которые только выходят на рынок.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 26 сентября
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