С Донбасса пришли неутешительные новости - что там происходит

Пророссийские боевики в нарушение договоренностей о прекращении огня снова нарушили режим перемирия, который действует на Донбассе уже два месяца — с 27 июля. В воскресенье, 27 сентября, они четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников, несмотря на введенный режим тишины. Боевики ОРДЛО стреляли в районе Опытного, Орехово и Шумов. В штабе ООС сообщили, что сейчас происходит на Донбассе, отметив, что ситуация полностью контролируется украинскими защитниками. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета враг нарушал провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия — на участках линии соприкосновения неподалеку Орехово и Шумов. Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников нет", — говорится в сводке ООС.

Несмотря на стабильную и контролируемую ситуацию на Донбассе, украинские защитники готовятся к возможному наступлению боевиков. Бойцы ВСУ наращивают свои оперативные возможности, чтобы в любой момент оперативно отреагировать на изменение ситуации в зоне ООС.

В пресс-центре ООС сообщили, что в районах отвода тяжелого вооружения командованием объединенных сил был проведен комплекс практических мероприятий, направленных на наращивание оперативных возможностей и уровня слаженности органов военного управления и подчиненных воинских частей. Тренировка задействованных к учениям органов военного управления, общевойсковых и артиллерийских резервов проходила с практическим их выходом в районы развертывания в условиях резкого изменения оперативной и тактической обстановки. В определенных районах, для управления войсками и организации взаимодействия по вопросам совместного выполнения задач военными частями и резервами Объединенных сил, были развернуты передовые пункты управления на подвижных средствах органов военного управления и воинских частей.

"В первый день тренировок резервы усиливали подразделения первой линии обороны, которые, по легенде, отражали наступление противника путем устойчивого содержания оборонительных рубежей, ведением позиционной, а на отдельных направлениях маневренной обороны. В следующие два дня силы общевойсковых и артиллерийских резервов в четком взаимодействии с подразделениями, выполняющими задачи на первой и второй линии обороны, наносили поражения противнику, вклинился, и восстанавливали утраченное положение контратаками. Проведение практических мероприятий позволило значительно повысить уровень боевой выучке и слаженности действий подразделений объединенных сил в ходе выполнения определенных задач", — отметили в штабе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский срочно приехал в зону ООС, где провел заседание с руководством силовых ведомств и представителями ОБСЕ.