Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Если будет надо выбирать, то скорее всего вместо светских и красиво говорящих Рыбы выберут хозяйственных и молча делающих. для Рыб один человек действительно может стать целым миром.

У Раков отличная память, поэтому когда Раки говорят "не помню" — они просто не хотят об этом говорить. лучше всего на свете Раки умеют жить в семье. Они в это вкладывают всю душу... И вообще, похоже на то, что семью придумали Раки!

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Рассудок одержит полную победу над эмоциональной стороной вашего существа. Все будет подчинено разуму. Следовательно, в выборе блюд для сегодняшних трапез вы будете вполне самостоятельны, и выбор ваш будет, безусловно, оправдан и вкусами, и обстоятельствами. В то же время имеется и опасность — не пытайтесь осмыслить процессы, происходящие с вашим организмом во время еды, это может их нарушить.

Общий гороскоп для Овнов

Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Сегодня что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно вас пытаются обвести вокруг пальца.

Гороскоп здоровья для Овнов

Удачный день для визитов в разного рода присутственные места — посещение врача тоже пройдет вполне удовлетворительно. По крайней мере, без потерь времени.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит потратить как можно больше денег. Чем больше в этот день из вашего кошелька убудет, тем больше в него прибудет на грядущей неделе. Однако все до копейки отдавать все же не стоит: оставьте немного себе на черный день. Звездам иногда тоже свойственно ошибаться.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня звезды рекомендуют вам спрятать часы от глаз подальше и на некоторое время об этом самом времени просто забыть. Оно в этот день будет лишь мешать развитию ваших отношений с вашим любимым человеком, причем настолько активно, что вам бы следовало на него обидеться.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день — для глубокого проникновения в суть происходящего и в себя самого. Попытайтесь задуматься над тем, каким человеком вы стали, что в вас изменилось к лучшему и к худшему. Если вас не устраивает то, какими вам видятся ваши перспективы, самое время начать вносить коррективы.

Общий гороскоп для Тельцов

Полагайтесь сегодня только на здравый смысл. Если вы чувствуете, что вам его недостает, стоит воспользоваться чужим. Делайте что угодно, но не давайте воли эмоциям.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынешний день может прийти вместе с переменой в ваших вкусах. Прежде всего — в пище, хотя этим дело может и не ограничиться (как насчет полной смены имиджа?). В любом случае, не удивляйтесь, если уже с утра ваш организм наотрез откажется есть привычный завтрак, а в обед вы неожиданно для себя потребуете бигус, в то время как никогда не ели тушеную капусту, не вынося уже одного ее запаха.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вы поймете, что никакое, даже самое сильное чувство, не стоит того, чтобы себя ломать, менять в себе что-то капитально или идти наперекор себе. В любой ситуации важно оставаться самим собой — а уж что на это скажет ваш любимый человек, вас волновать не должно.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Не спешите с выводами, вероятно, что принимаемое вами лекарство даст эффект не так скоро, как вам бы хотелось. Однако стоит немного подождать, и вы действительно заметите улучшения.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день вам стоит задуматься о том, чтобы поехать со своим любимым человеком вместе в чужедальние-дальние страны. Причем задуматься совместно и совместно же прийти к какому-то общему решению: когда, зачем, во сколько, на сколько... И даже начать реализовывать вашу безумную идею.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Если можно выкроить из рабочего дня немного свободного времени, срочно воспользуйтесь этим шансом! Сегодня вам необходимы перемены. Желательно — большие. минут на сорок, а то и часа на полтора.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня Близнецам, скорее всего, удастся хорошо справиться с различными эстетическими проблемами, поэтому, если в последнее время вы недовольны состоянием здоровья вашей кожи, то можете уже приступать к активным мерам.

Общий гороскоп для Близнецов

Вы сегодня можете всерьез задуматься о смене работы. Но пусть даже вы недовольны всем: местом, где работаете, служебным положением, зарплатой — не надо спешить. Оценивайте свои возможности реально.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете столь много времени потратить на обдумывание оптимального состава меню, что времени на его исполнения не останется, и вы вынуждены будете потчевать изголодавшихся едоков наспех сделанными бутербродами. Стоит ли так жаждать совершенства?

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вашему партнеру будет довольно трудно решиться на то, чтобы подписать с вами важный деловой контракт, который в значительной мере изменит и ваш, и его бизнес. Постарайтесь однако сделать все возможное для того, чтобы контракт был подписан во что бы то ни стало.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы просто обречены на успех в амурных делах. Не играйте в карты!

Любовный гороскоп для Раков

В этот день для Раков, в особенности для молодых дам 24-36 лет, в моде будет жёлтый цвет — цвет радости, веселья и счастья. Этот цвет обеспечит вам успех в обществе молодых джентльменов приятной наружности. Солнечные лучики так и будут играть на вашем лице! Шанс на перспективное знакомство чрезвычайно высок!

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодняшний день весьма благоприятен для вашего самочувствия, поэтому сейчас звезды советуют вам увеличить физические нагрузки и быть более активным. А вечером не забудьте принять расслабляющую ванну.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вы будете наделены редкой способностью предугадывать события, ловить настроения и чуть ли не читать мысли. Если сосредоточитесь, сможете и предсказать, что нынче повару удалось, а от чего лучше воздержаться. Потому наиболее верный из кулинароных советов этого дня — слушайтесь своей интуиции. И обоняния, заодно.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Ваше обаяние сегодня откроет вам доступ в любые сферы, стоит только пожелать. Так что, если у вас есть настоятельная необходимость кого-то очаровать — нынешний день для этого идеален.

Кулинарный гороскоп для Львов

Нынешний день следует посвятить какой-нибудь вкусной рыбе. Форели, например. Только постарайтесь найти заведение, где порция сей рыбки достойно сможет носить звание Порции с большой буквы "П", причем, разумеется, без учета гарнира. Возможно, процесс поиска дастся вам нелегко и заведений придется обойти ой как немало, но результат того стоит, честное астрологическое слово!

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня ваша личная жизнь целиком и полностью зависит от решительности ваших действий. Если вы позволите себе хоть на секунду отпустить вожжи, кони судьбы умчатся в неизвестном вам направлении. Впрочем, может быть, это окажется к лучшему.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день не стоит повышать голос на кого бы то ни было. В лучшем случае — сорвете голос, в худшем, испортите отношения, в самом отвратительном — сделаете и то, и другое. И чего ради?

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня у вас достаточно тяжелый и напряженный день. Скорее всего, вас сделают ответственным за ещё одно очень важное дело, так что вам придется придумывать, как вам половчее выкрутиться, чтобы успеть сделать и это тоже. Не отвлекайтесь по пустякам, и вы наверняка со всем справитесь.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Если вы в течение двух последних дней не ели ничего куриного, вам обязательно нужно заняться этим прямо сегодня. И не верьте тем, кто будет говорить, что из-за подобной еды можно закудахтать. Во-первых, это не так, а, во-вторых, закудахтать можно и совсем по другим причинам. Но учтите, бульонные куриные кубики к собственно курице имеют довольно опосредованное отношение.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам будет непросто убедить кого-то в том, что любая его попытка вам помочь — это угроза вам помешать. Если вам действительно не нужно содействие — сделайте все возможное для того, чтобы оно и не было оказано, иначе результаты могут оказаться весьма плачевными.

Любовный гороскоп для Дев

В этот день ваша любовь будет выше повседневной суеты. Для этого достаточно подняться на крышу высокого дома, на башню или залезть на самое высокое дерево. Маленькие люди с их незначительными проблемками покажутся вам настолько смешными и нелепыми по сравнению с вашим любимым человеком, стоящим рядом с вами...

Общий гороскоп для Дев

Сегодняшний день принесет столь большее количество контактов, что вы, вероятнее всего, сильно пожалеете, что вообще встали из постели. Может вернетесь?

Гороскоп здоровья для Дев

Подходящий день, чтобы обратиться к стоматологу, даже если у вас прямо сейчас ничего не болит. Профилактический осмотр — дело нужное, к тому же, если что-то починить и придется, это доставит вам минимальное количество неудобств.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня, равно как и следующие несколько дней, лучше посвятить приспосабливанию к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня велика вероятность того, что вас повысят по службе или нагрузят дополнительными обязанностями, которые наверняка раньше вас пугали в силу своей сложности и ответственности. Главное, чтобы ввиду этого зарплату тоже прибавили, а со сложностями вы справитесь.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня звезды не рекомендуют вам слишком серьезно задумываться над изменением курса лечения. Продолжайте в том же духе — по крайней мере пока. А вносить серьезные коррективы сможете начать уже на следующей неделе.

Любовный гороскоп для Весов

В этот день вам захочется сказать вашему любимому человеку что-то один на один, лично, без присутствия посторонних. Однако вряд ли у вас это получится: и не потому что окружающим так захочется узнать интригующие подробности ваших отношений, а в силу обстоятельств.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня во главе стола, как и положено, должен быть хлеб. Но не простой батон или буханка, а что-нибудь более изысканное и вкусное. Уделите особое внимания итальянским хлебам — фокачче с луком или помидорами, чьябатте. Если останутся силы, можно заесть все это кексами — шоколадным, творожным, с цукатами и изюмом и так далее.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

А знаете ли вы, что плов вполне может быть сладким? Для этого он, правда, должен содержать значительное количество кураги, изюма и чернослива. Звезды считают, что вам неплохо бы найти возможность полакомиться сим чудным блюдом. Если, правда, одно маленькое "но". Не рассчитывайте найти в нем мясо. Или, на худой конец, какую-нибудь курицу. Ибо не положено. В обоих смыслах этого выражения. А не нравится — ешьте плов традиционный.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Отрицательный результат — тоже результат. Если у вас сегодня что-то не получилось, не стоит отчаиваться. Лучше найдите причины такой досадной неудачи и сделайте все возможное для того, чтобы подобное с вами больше никогда не повторилось. Или хотя бы повторилось нескоро.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня вам стоит задуматься о том, что выведении шлаков из организма — очень важный процесс, которым вам вскоре предстоит заняться. Однако не стоит и приступать к нему без предварительной консультации со специалистом.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день может стать одним из решающих в вашей жизни. Не упустите свой шанс, буде таковой представится, дабы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Хороший день для того, чтобы в ваших отношениях появился третий. Но не лишний и даже не запасной. Просто кто-то, кого вы будете любить, о ком вам захочется заботиться. Вместе. Котенок, щенок, попугайчик или ребенок — решать вам. Только обязательно решите этот вопрос совместно...

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня стоит делать что-либо только в том случае, если вы уверены, что не делаете это исключительно для того, чтобы насолить вашему любимому человеку. Действия из чувства противоречия никогда не влекут за собой позитивных последствий, поэтому даже пробовать не стоит.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Не стоит сегодня драматизировать ситуацию. Не принимайте никаких важных решений, сейчас вы слишком впечатлительны, чтобы мыслить адекватно. Лучше немного выждите и в скором времени вы увидите, что все проблемы оказались гораздо менее существенны, чем вы думали.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам придется быть связующим звеном двух конфликтующих сторон. Это крайне неблагодарное занятие, запаситесь терпением.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Хороший день для трапез в больших, шумных и, желательно, веселых компаниях. Отправляйтесь на какой-нибудь праздник, да только узнайте заранее, дадут ли там поесть. Если не дадут, выбирайте другое мероприятие. В случае, если поиски подходящей вечеринки окажутся проблемой неразрешимой, вы вполне можете устроить таковую самостоятельно, но помните, что обострения кулинарных талантов звезды вам на сегодня не обещали. Еду лучше заказать готовую.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день такие мелочи, казалось, как промокшие ноги во время прогулки или небольшое пребывание на сквозняке, могут стать причиной возникновения достаточно серьезной простуды. Поберегите свой организм!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не стоит в этот день переоценивать свои силы. Они вам вскоре пригодятся, было бы обидно остаться вовсе без них. Так что лучше их вообще ни на что не тратить. По крайней мере разъезды и работа до ночи вам не рекомендуются.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вам предстоит принять очень важное решение. Поэтому прежде чем ответить "да" или "нет" — посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Посмотрите на ситуацию их свежим, незамутненным взглядом. Это не только позволит вам избежать ошибки, но и сблизит вас с вашими родными и близкими.

Общий гороскоп для Козерогов

Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. (Влюбитесь вы, что ли?)

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Держитесь подальше от людных мест, особенно, если вы намерены поесть. Кушать на виду у широкой общественности сегодня не стоит, и неважно, что общественность занята пережевыванием собственного обеда и ей нет никакого до вас дела. Просто вы получите куда больше удовольствия, наслаждаясь вкусом рекомендованной на сегодня звездами свинины, запеченной с курагой, в спокойствии одиночества.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Надо больше пить! Нет, не того, о чем вы подумали, а воды. Сегодня лучше лишний бутерброд не съесть, заменив его еще одной чашечкой чая. Ну, конечно, если вам не предстоит длительное путешествие в лишенном туалетов транспорте.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

Следите сегодня за осанкой. Если ваша спина и так идеально ровная, оглядитесь по сторонам, очень вероятно, что вашему взору предстанет огромное количество сутулых спин. Срочно проведите воспитательную работу и исправьте эту печальную ситуацию.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам не следует отвлекаться на какие бы то ни было посторонние мысли, не касающиеся непосредственно вашего трудового процесса. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ваш мозг в течение положенных рабочих часов был настроен исключительно на работу.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня неплохо будут получаться блюда национальной кухни. Национальность выбирайте сами, на собственный вкус.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам с вашим любимым человеком будет не столько о чем поговорить друг с другом, сколько о чем друг с другом помолчать. Это дает возможность поговорить вашим глазам, вашим рукам, вашим душам. Посидите сегодня вдвоем в тишине хотя бы несколько минут кряду — почувствуете настоящее умиротворение.

Общий гороскоп для Водолеев

Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить сегодня все, что только можно, не оставляйте ничего на завтрашний день.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 29 сентября 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сейчас вам необходимо быть невероятно дотошным. Нет таких нюансов, которые вы могли бы позволить себе упустить. Пусть даже сегодня над вами посмеются — вы будете смеяться последним.

Любовный гороскоп для Рыб

Не оглядывайтесь назад. Сегодня никакой пользы ностальгия и встречи с прошлым вам не принесут, а боли и разочарования вам в жизни и без них хватает. Живите сегодняшним днём или, если уж сегодняшний вам настолько не по душе, завтрашним. Пусть вас греет ваша настоящая любовь, а не воспоминания о былом.

Общий гороскоп для Рыб

Этот день хорошо бы посвятить приятным домашним хлопотам: украшению жилища, перестановке мебели... Смотря что подскажет вам фантазия.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня ваш основной козырь — это умеренность во всем. Она станет вашим ключевым навыком и познанием, главным путем к здоровью и бодрому самочувствию. Не стоит этим пренебрегать.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сосредоточьте свое внимание на десерте. Можно даже пренебречь какой-нибудь иной составляющей меню, но сладкое должно в нем присутствовать обязательно. Причем желательно, чтобы это было что-то фруктовое.