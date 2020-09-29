Меркель экстренно позвонила лидерам Армении и Азербайджана

Все международные игроки продолжают внимательно следить за развитием событий вокруг Нагорного Карабаха и действиями властей Азербайджана и Армении. Многие страны уже озвучили свою точку зрения по этому поводу, однако лидер ФРГ Ангела Меркель начала действовать решительно, поэтому сразу же провела срочно телефонные переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Канцлер Германии во время разговора с лидерами стран настоятельно призвала Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

"Канцлер подчеркнула, что необходимо немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, Ангела Меркель напомнила своим коллегам, что Минская группа ОБСЕ предлагает соответствующий форум для этого.

"Соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование", — подчеркнули представители немецкого правительства.

Нельзя не упомянуть о том, что последние трагические события заставили команду американского лидера Дональда Трампа также мгновенно отреагировать на обострение ситуации. Белый дом жестко раскритиковал эскалацию военного конфликта в Нагорном Карабахе и призвал другие страны не вмешиваться в эту войну.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о крупномасштабных военных действий вдоль линии разграничения в зоне конфликта Нагорного Карабаха, которые привели к многочисленным потерям, в том числе и среди гражданского населения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и раненых. Соединенные Штаты считают, что участие в эскалации насилия внешних сторон не будет иметь смысла и лишь усилит региональное напряжение", — отмечает Госдеп США.

Что важно понимать, с отдельным заявлением выступила также команда главы РФ Владимира Путина. Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков начал уверять, что официальная Москва обеспокоена возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

Как сообщал ONLINE.UA, 28 сентября Евросоюз выдвинул новый ультиматум Путину и Эрдогану .