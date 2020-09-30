У Зеленского экстренно обратились ко всем украинцам после резонансного скандала

Офис главы государства Владимира Зеленского безотлагательно обратился ко всем украинским гражданам — там отметили, что возмущены позицией члена их комнады и первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина о том, что войны России с Украиной на Донбассе нет. В ОП обратили внимание на то, что это утверждение расходится с позицией официального Киева. По словам команды украинского лидера, тот, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. "Если есть различия в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", — отметили представители команды Владимира Зеленского.

В Офисе президента также напомнили, что официальная позиция нашей страны полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Поскольку именно с вторжение путинских боевиков началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины... Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Офисе президента отметили, что "целью деятельности государства и его представителей является достижение устойчивого мира только на украинском условиях". Команда Зеленского напомнила Витольду Фокину, что для этого и работает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что депутаты Верховной Рады выдвинули Зеленскому новое жесткое требование.