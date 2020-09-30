У Зеленского рассказали, кого считают "главным предателем Украины"

Уже который месяц подряд не утихает конфликт между командой украинского лидера Владимира Зеленского и бывшим советником президента Гео Леросом. 30 сентября народный избранник от "Слуги народа" Николай Тищенко стал утверждать, что обвинения его бывшего коллеги по фракции Лероса полная чушь и он "предал" президента Владимира Зеленского. Новый скандал разгорелся после того, как во время заседания Рады Лерос заявил, что на Тищенко и Денис Комарницкий, которого Лерос считает "смотрящим" в Киеве, готовят на него нападение. Кроме того, он добавил, что есть 6-часовая запись разговоров Комарницкого и Тищенко, они обсуждают "как Зеленский их крышует". Свое выступление бывший советник президента попросил воспринимать как официальное заявление о преступлении Комарницкого, Тищенко и главы ОП Андрея Ермака. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "УП".

"Гео Лерос — это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так — это просто политический пиар обиженного человека. Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", — заявил представитель команды Зеленского Николай Тищенко.

Нельзя не упомянуть о том, что еще в июне журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, которые предоставил наредп Гео Лерос, и на свои источники, заявили, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а самого Комарницкого после этого привлекли в мэрскую кампанию "Слуги народа" Николая Тищенко. Как уже упоминалось ранее, Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого" смотрящего "по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 силовики провели обыски.

Стоит обратить внимание на то, что главными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий — соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" за Киевом, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

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