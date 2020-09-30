Евросоюз упрекнул Украину из-за закона о внутреннем водном транспорте

Официальный Киев выслушал новую порцию критики от властей Европейского Союза — так, 30 сентября глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил команде Владимира Зеленского, что принятие проекта закона "О внутреннем водном транспорте" является важной вехой в реализации транспортной главы Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Кроме того, политик подчеркнул, что принятие указанного законопроекта также станет важным результатом для будущего саммита Украина-ЕС 6 октября. Это отмечается в письме Маасикаса спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", передает ONLINE.UA.

"Устойчивое развитие транспорта является важной частью Европейского зеленого соглашения, и этот сектор имеет значительный потенциал, чтобы сделать вклад в экономический рост страны и создать условия для привлечения столь необходимых инвестиций, и частных, и международных финансовых институтов", — отметил европейский политик.

По его словам, потенциал внутреннего водного транспорта в Украине, и особенно реки Днепр между Киевом и Черным морем, — очень большой. Кроме того, его развитие будет способствовать экологизации транспорта и сокращению доли автомобильного транспорта, а также устранению "узкой шейки" в сфере железнодорожных перевозок, который возникает в период уборки урожая.

"Однако прежде всего нужна стабильная правовая база. Принятие этого законопроекта перед предстоящим саммитом станет важной вехой в нашем сотрудничестве в этом секторе, направленном на развитие эффективной, безопасной и устойчивой транспортной системы в Украине", — напомнил украинской власти Матти Маасикас.

Нельзя также не упомянуть о том, что Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) стревожена ситуацией вокруг законопроекта о внутреннем водном транспорте.

Как уже упоминалось ранее, 24 апреля 2020 парламент Украины принял в первом чтении законопроект 1182- 1-д "О внутреннем водном транспорте", который дает старт реформе речных перевозок.

Как сообщал ONLINE.UA, в Европейской бизнес ассоциации бьют тревогу из-за новой серьезной проблемы, которую игнорирует официальный Киев.