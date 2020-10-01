В США утерли нос Путину из-за украинского Крыма

В Украине активно готовятся к военному наступлению России со стороны оккупированного Крыма ради захвата гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала на Херсонщине, которые позволят президенту РФ Владимиру Путину решить проблему с питьевой водой на украинском полуострове. Однако экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что Россия вряд ли решится на военные действия из-за дефицита воды в Крыму, так как без масштабной операции захватить плотину не получится, а мощное наступление — это довольно сложная задача для России. Кроме того Пайфер утер нос Путину и напомнил, что ему следовало подумать о водоснабжении Крыма, прежде чем незаконно захватывать украинский полуостров. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

"Я могу понять обеспокоенность России, но она должна была подумать об этом, прежде чем незаконно захватывать Крым в 2014 году", ‒ подчеркнул Пайфер.

А теперь, по его мнению, Путину даже силой захватить гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала на Херсонщине будет трудно, поэтому он вряд ли решится на военные действия, так как если смотреть на канал от точки, где тот выходит из Днепра, и до точки, где он фактически пересекает линию с Крымом, то его протяженность составляет около 100 километров.

"И если вы собираетесь захватить этот канал и пустить по нему воду – вы должны контролировать весь канал, поскольку в противном случае его могут заблокировать. Это была бы серьезная военная операция. Я думаю, что операция такого масштаба почти наверняка приведет к новому раунду еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы. Санкции помогут оказать сдерживающий эффект на россиян, если те задумают что-то подобное. Кроме того, масштабы таких военных действий – это довольно сложная задача для России", – пояснил Пайфер.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020 года ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года.

В оккупированном Крыму уже наступил момент, когда питьевая вода для населения практически закончилась. Оккупанты украинского полуострова с 24 августа ввели жесткий график подачи воды, хотя ранее "власти", который назначил Кремль, уверяли, что все проблемы с водой удастся решить. Оккупанты сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю "глава" Крыма Сергей Аксенов надеется, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО Украины допускают, что Путин пойдет на новое наступление на Украину из-за дефицита воды в Крыму. Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что у главы Кремля достаточно сил и средств, чтобы захватить не только гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала на Херсонщине, но и весь Северо-Крымский канал.