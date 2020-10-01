В ВОЗ предупредили о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине, как и во всем мире, стремительно ухудшается. В ближайшие месяцы, по прогнозу ВОЗ, количество случаев превысит 5000, и в декабре может достигнуть показателей заболеваемости от 7 до 9 тысяч случаев в день. Причиной тому, по мнению экспертов, являются социальные связи украинцев — семья, работа в коллективах, обучение в школах, посещение массовых мероприятий. Также в ВОЗ подчеркнули, что только каждая 4-й человек в стране регулярно моет руки, а каждый третий человек не соблюдает физической дистанции, когда посещает различные мероприятия. Такой неутешительный прогноз по ситуации с коронавиурсом в Украине сделал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает ONLINE.UA со ссылкой на Общественное.

"То, что мы сейчас наблюдаем в Украине, это рост количества случаев заболевания. В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5000, и может составлять от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе", — отметил Хабихт.

Представитель ВОЗ добавил, что Украина находится на 25 месте по уровню тестирования в мире. В среднем, по его данным, проводится около 25 тысяч тестов ПЦР в сутки, в то время как Германия проводит 150 тысяч тестов в день.

"Я спал бы гораздо лучше, если бы мы делали 100 тысяч тестов в день. Значит так, нам нужно делать больше тестов. Так мы определим активные очаги заболевания. В дополнение, нам необходимо совместить тестирование с отслеживанием случаев. Так мы будем знать, где был первый случай, и знать, с кем контактировало данное лицо в течение предыдущих 14 дней, а затем сможем проверить, заболели ли они. Тогда мы достигнем ситуации, как в некоторых скандинавских странах или в Германии, или в других, делали подобные вещи. Они если обнаруживают больного коронавирус, то могут найти и 80% его контактов за предыдущие 14 дней", — добавил Хабихт.

Он также предупредил, что уже молодые люди попали в зону риска заболевания коронавирусом — показатель заболеваемости за последние месяцы среди людей в возрасте 15-24 лет увеличился втрое.

"Если взглянуть на соотношение показателей заболеваемости среди молодых людей, скажем, в возрасте от 15 до 24 лет, мы видим как этот показатель увеличился с 4,5% до 15%. Итак, втрое больше. И именно поэтому мы должны привлекать молодых людей больше, чтобы они понимали, как себя защитить", — подытожил представитель ВОЗ.

Важн отметить, что вакцину от коронавируса Украина получит, по прогнозу ВОЗ, во второй половине 2021 года. Поэтому Хабихт дал важные советы украинским властям, чтобы защитить население от коронавирусной инфекции до начала вакцинации:

Первое — избегать мероприятий с массовым скоплением людей, использовать маски.

Второе — необходимо информировать людей о возможностях защиты.

Третье — необходимо увеличить показатель тестирования среди случаев подозрения в Украине. Это очень важное направление работы для Украины, на котором необходимо сконцентрироваться осенью.

Четвертое — необходимо защищать уязвимое население, поскольку есть люди с сопутствующими хроническими заболеваниями. Это сердечные заболевания, диабет, некоторые легочные заболевания.

Пятое — надо продолжать предоставлять основные медицинские услуги для лечения не только COVID-19 .