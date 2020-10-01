Ученые утверждают, что большинство людей осознают свою смерть

Иностранные ученые неожиданно обнаружили, что смерть для человека может быть еще страшнее, чем считалось ранее. По их словам, многие, после "формального" наступления смерти, некоторое время осознают этот факт и понимают, что мертвые. Кроме того, существует вероятность, что человек даже может слышать, как медики называют время его смерти после реанимационных мероприятий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Live Science.

"После остановки сердца в мозгу начинается последовательность процессов, которые через некоторое время приводят к тому, что называется "смертью мозга". По словам ученых, действия реаниматологов могут обеспечить потребности мозга лишь частично — примерно на 15%. Но это позволяет замедлить необратимые процессы, и дать время для восстановления работы сердца, после чего мозг, получив нужный объем кислорода, вновь начнет функционировать", — говорится в сообщении. По словам ученых, технически, моментом смерти можно считать остановку сердца, ведь когда кровь перестает поступать в мозг, он прекращает работу практически мгновенно. Кора больших полушарий замедляет работу почти сразу же, и на приборах, контролирующих активность мозга, вы получаете "ровную линию" через короткое время — от 2 до 20 секунд с момента остановки сердца. Несмотря на это, некоторые из реанимированных пациентов, участвовавших в эксперименте, рассказали, что после остановки сердца, когда их тело перестало подавать признаки жизни, они осознавали все, что происходит, слышали разговоры и видели все, что происходило вокруг них.

"То есть мозг продолжал поддерживать сознание, вопреки данным приборов. Каждое из сообщений проверяется со ссылкой на медицинские записи и сведения медицинского персонала, участвовавшего в реанимации пациента", — пишет издание.

Ученые намерены выяснить, в каком количестве случаев сознание сохраняется после остановки сердца, сколько кислорода поступает в мозг в ходе реанимации, сколько его нужно, чтобы мозг снова заработал.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 98% людей довольно часто испытывают состояние, которое называется "синдром навязчивой мелодии" — ученые объяснили, как с ним бороться.